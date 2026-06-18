Экс-прокурор Псковской области возглавит прокуратуру Башкортостана

На 615-м заседании Совета Федерации представили результаты рассмотрения предложенных президентом РФ кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ. Сенаторы поддержали назначение прокурором Республики Башкортостан Ивана Грибова, который с 2020 по 2023 года был прокурором Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Иван Грибов родился 22 июня 1975 в деревне Краснояр Моркинского района Марийской АССР.

В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права. В 2006 году присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

В органах прокуратуры служит с 6 августа 1997 года. Замещал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Первомайского района города Пензы Пензенской области, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Мокшанского района Пензенской области, прокурора Башмаковского района Пензенской области, прокурора Пензенского района Пензенской области, заместителя прокурора Пензенской области, первого заместителя прокурора Удмуртской Республики.

Указом президента РФ от 30 июня 2020 года назначен на должность прокурора Псковской области. 17 апреля 2023 года Указом президента Российской Федерации назначен на должность прокурора Владимирской области от на 5-летний срок.

В июне 2026 года рекомендован для назначения на должность прокурора Республики Башкортостан.

За добросовестную службу неоднократно поощрялся, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».

Указом президента РФ Владимира Путина от 30 декабря 2022 года № 980 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат. Воспитывает двух детей.