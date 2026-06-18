МВД предупредило о мошенниках, распространяющих вредоносное ПО

Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом «официального антивируса» канала «Вестник Киберполиции России», сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Выявлено распространение вредоносного программного обеспечения под видом "официального антивируса" канала "Вестник Киберполиции России". Злоумышленники упоминают МВД России и обещают функции проверки сайтов, выявления мошенничества и защиты устройств. Аналогичная схема фиксируется и под видом продуктов компании "Лаборатория Касперского"», - говорится в официальном канале ведомства на платформе «Макс».

В ведомстве подчеркнули, что подразделения МВД России не занимаются разработкой антивирусных приложений и не предлагают устанавливать какое-либо программное обеспечение через мессенджеры, сторонние сайты или файлообменники - любые подобные предложения следует рассматривать как потенциально опасные, пишет РИА Новости.

Правоохранители порекомендовали загружать ПО только из официальных магазинов приложений и сайтов разработчиков. «Если вы столкнулись с подобными ресурсами или рассылками, воздержитесь от установки программ и сообщите о них в службу поддержки платформы», - отметили в ведомстве.

Также в МВД напомнили об ответственности за разработку и распространение вредоносного ПО. «Практика показывает, что анонимность в сети часто оказывается временной, а встреча с сотрудниками правоохранительных органов — неизбежной», - заключил в МВД.