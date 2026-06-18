ИИ-ассистента для госзакупок разрабатывают в Псковской области

Псковская область совместно с электронной торговой площадкой Газпромбанка (ЭТП ГПБ) разрабатывает уникального ИИ-ассистента, который поможет анализировать информацию при государственных закупках, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с открытия четвертой межрегиональной конференции «Регулируемые закупки. Новая эра. Кто победит – разум или технологии?». Мероприятие прошло сегодня, 18 июня, в Доме молодежи Пскова.

Правительство Псковской области совместно с электронной торговой площадкой Газпромбанка (ЭТП ГПБ) проводит четвертую межрегиональную конференцию «Регулируемые закупки. Новая эра. Кто победит – разум или технологии?» в Псковской области в четвертый раз, начиная с 2023 года. Конференция организуется в период с 17 по 19 июня в условиях появления новых реперных точек закупочной системы Российской Федерации.

Мероприятие началось с приветственного слова министра конкурентной политики Псковской области Ольги Татариновой, которая от лица губернатора Михаила Ведерникова поблагодарила всех организаторов и спикеров за участие в конференции, а также отдельно отметила генерального директора ООО ЭТП ГПБ Михаила Константинова «за долгое и плодотворное сотрудничество». Одним из результатов совместной работы является разработка продукта с искусственным интеллектом, который представили на конференции.

«Искусственный интеллект в закупочной системе - это ответ на системные вызовы, с которыми сталкивается каждый закупщик в ежедневной работе. Регион совместно с ЭТП ГПБ разрабатывает уникального ИИ-ассистента, в базовые настройки которого заложено, что он закупщик», - разъяснили организаторы мероприятия.

После этого поприветствовать всех присутствующих вышел Михаил Константинов. В своей речи генеральный директор ЭТП ГПБ отметил, что сфера закупок меняется очень интенсивно. Разрабатываются новые продукты для более продуктивной работы.

«Технологии на основе ИИ скоро уже будут из каждого бытового устройства с нами разговаривать. Если мы при этом потеряем разум, технологии победят. Но в качестве ассистентов эти штуки полезны», - прокомментировал Михаил Константинов.

В своей речи он отметил, что на данной конференции будут обсуждать ассистентов с алгоритмом, которые могут проверить и сопоставить информацию быстрее, чем человек.

«В ходе обсуждений технологий, если у вас появятся идеи, как их использовать, говорите, это будет ценно. Призываю вас делиться соображениями. На заметку возьмём, попробуем реализовать. Перспективы у данных технологий очень большие. Желаю вам приятно и полезно провести время на этой исторической земле, потому что программа у нас насыщенная», - резюмировал Михаил Константинов.

После вступительных речей началось выступление заместителя начальника управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Сергея Копылова. Спикер рассказывал о правоприменительной практике ФАС России, участники конференции могли задавать вопросы и обсудить их со специалистами.

Также в программе были выступления Ольги Татариновой, руководителя лаборатории ИИ VESNA Ивана Башарина, начальника отдела департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Вадима Митькина и начальника управления данными и развития сервисов кооперации ГИСП Антона Ивлева.

Участники конференции во время перерывов смогли принять участие в интеллектуальной игре «Кумекалки в закупках».