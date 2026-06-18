ИИ-ассистента для госзакупок разрабатывают в Псковской области

Псковская область совместно с электронной торговой площадкой Газпромбанка (ЭТП ГПБ) разрабатывает уникального ИИ-ассистента, который поможет анализировать информацию при государственных закупках, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с открытия четвертой межрегиональной конференции «Регулируемые закупки. Новая эра. Кто победит – разум или технологии?». Мероприятие прошло сегодня, 18 июня, в Доме молодежи Пскова.
Правительство Псковской области совместно с электронной торговой площадкой Газпромбанка (ЭТП ГПБ) проводит четвертую межрегиональную конференцию «Регулируемые закупки. Новая эра. Кто победит – разум или технологии?» в Псковской области в четвертый раз, начиная с 2023 года. Конференция организуется в период с 17 по 19 июня в условиях появления новых реперных точек закупочной системы Российской Федерации.
Мероприятие началось с приветственного слова министра конкурентной политики Псковской области Ольги Татариновой, которая от лица губернатора Михаила Ведерникова поблагодарила всех организаторов и спикеров за участие в конференции, а также отдельно отметила генерального директора ООО ЭТП ГПБ Михаила Константинова «за долгое и плодотворное сотрудничество». Одним из результатов совместной работы является разработка продукта с искусственным интеллектом, который представили на конференции.
После этого поприветствовать всех присутствующих вышел Михаил Константинов. В своей речи генеральный директор ЭТП ГПБ отметил, что сфера закупок меняется очень интенсивно. Разрабатываются новые продукты для более продуктивной работы.
В своей речи он отметил, что на данной конференции будут обсуждать ассистентов с алгоритмом, которые могут проверить и сопоставить информацию быстрее, чем человек.
После вступительных речей началось выступление заместителя начальника управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Сергея Копылова. Спикер рассказывал о правоприменительной практике ФАС России, участники конференции могли задавать вопросы и обсудить их со специалистами.
Также в программе были выступления Ольги Татариновой, руководителя лаборатории ИИ VESNA Ивана Башарина, начальника отдела департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Вадима Митькина и начальника управления данными и развития сервисов кооперации ГИСП Антона Ивлева.
Участники конференции во время перерывов смогли принять участие в интеллектуальной игре «Кумекалки в закупках».