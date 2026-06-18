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Депутаты Собрания заслушали отчет об исполнении концессионных соглашений

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Годовой отчёт о результатах контроля за соблюдением условий реализуемых в регионе концессионных соглашений рассмотрели депутаты на июньской сессии. Такой доклад представлен в Собрание впервые, но в соответствии с требованием федерального законодательства эта практика станет регулярной, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области. 

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Согласно информации регионального правительства, в Псковской области действует 8 концессионных соглашений с общим объёмом планируемых инвестиций более 7 млрд рублей. Концессии охватывают ключевые сферы жизнеобеспечения: коммунальное хозяйство, образование и экологию.

Шесть проектов направлены на модернизацию объектов теплоснабжения в Гдовском, Островском, Пыталовском, Великолукском и Пушкиногорском округах. Взятые обязательства концессионеры исполняют надлежащим образом.

Проблематика имеется по концессионному соглашению, предусматривающему строительство новой школы на 1000 мест в Пскове на пересечении улиц Юности и Инженерной. В связи с приостановкой строительно-монтажных работ в июне 2025 года был расторгнут договор подряда. В настоящее время вопрос о расторжении концессионного соглашения рассматривается в Арбитражном суде Псковской области. Техническая готовность объекта составляет 24%. Правительство Псковской области направило обращение в федеральное правительство о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на декабрь 2028 года.

Инвестиции в строительство объекта обработки, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов на территории Псковской области осуществляются в соответствии с планом мероприятий в объёмах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

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