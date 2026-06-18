Псковский врач раскрыла секреты правильного питания для пожилых

Правильное питание в пожилом возрасте может значительно улучшить качество жизни и предотвратить множество заболеваний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной клинической больнице.

Изображение: Псковская областная клиническая больница

С возрастом в организме происходят изменения, которые влияют на пищеварение и усвоение питательных веществ. Врач-терапевт, гериатр Екатерина Астафьева отметила, что после 60 лет снижается выработка ферментов и замедляется перистальтика, что может привести к слабости, потере веса и проблемам с кишечником. Она подчеркнула, что грамотный рацион может стать настоящим лекарством.

Екатерина Астафьева выделила пять основных правил здорового питания для пожилых людей. Во-первых, необходимо соблюдать баланс калорий, снижая их количество, но не за счет качества продуктов. Во-вторых, стоит увеличить потребление клетчатки, включая в рацион больше овощей, фруктов и цельных злаков. В-третьих, важно употреблять легкоусвояемые белки, такие как рыба, птица и творог, чтобы избежать потери мышечной массы. В-четвертых, Омега-3 и антиоксиданты из жирной рыбы, орехов и ягод помогают поддерживать здоровье сосудов и мозга. Наконец, врач указала на необходимость соблюдения водного режима, так как чувство жажды с возрастом ослабевает.

Она также добавила, что правильно подобранный рацион помогает контролировать диабет и гипертонию, а также сохранять ясный ум и физическую активность. Екатерина Астафьева заверила, что питание — это инвестиция в качество жизни. Если у пожилых людей возникают проблемы с аппетитом или резкая потеря веса, врач призвала обращаться к специалистам для получения помощи.

Контакт-центр Псковской областной клинической больницы доступен по номеру: 8 (8112) 29-57-00.