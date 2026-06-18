Почти 60 детей пострадали от укусов клещей за неделю в Псковской области

За неделю с 8 по 14 июня в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 157 человек, в том числе 59 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Чаще всего клещи присасывались на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

По состоянию на 14 июня количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1112 человек) на 53,9% меньше, в том числе детей (303) – на 48,8% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2025 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).

За аналогичный период 2025 года количество обратившихся составило 1817 человек, в том числе детей – 454.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 1022 клеща (за неделю 171), из них 936 снятых с людей, 86 – из объектов окружающей среды.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,0% (0/936);

иксодовым клещевым боррелиозом – 27,1% (254/936);

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,9% (27/936);

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,6% (6/936).

Диагностирован один случай клещевого иксодового боррелиоза у взрослого.

За январь-май 2026 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 4269 человек, в том числе 209 детей, ревакцинировано 2992 человека, в том числе 204 ребенка.

В городах Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.