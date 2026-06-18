 
Общество

Псковский хлебокомбинат обеспечил рабочими местами более 570 специалистов

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Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский, глава Пскова Борис Елкин и депутат Псковской городской Думы Антон Мороз посетили Псковский хлебокомбинат сегодня, 18 июня. Генеральный директор предприятия Виктор Почернин провел экскурсию по производственным цехам, познакомил с работой хлебокомбината, а также обсудил текущие задачи и перспективы развития с гостями предприятия. На сегодняшний день на предприятии трудятся более 570 специалистов и выпускают порядка 200 наименований хлебобулочной и кондитерской продукции. Об этом сообщил Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Александр Козловский / «ВКонтакте»

Псковский хлебокомбинат считается одним из флагманов пищевой промышленности региона. Здесь трудятся более 570 специалистов, работает современное оборудование, постоянно внедряются новые технологии, расширяется ассортимент продукции. Сегодня предприятие выпускает порядка 200 наименований хлебобулочной и кондитерской продукции, обеспечивает поставки не только в Псковскую область, но и в соседние регионы и Республику Беларусь. В отдельные дни выпуск продукции достигает 50 тонн. 

Особое впечатление на гостей хлебокомбината произвела последовательная модернизация производства. За последние годы здесь обновили технологические линии, внедрили роботизированные комплексы, современные системы нарезки и упаковки продукции. Все это позволяет повышать качество продукции и облегчать труд работников.

 


«Отдельно хочу отметить вклад Виктора Почернина. Более тридцати лет он возглавляет предприятие, которое в непростые годы удалось не только сохранить, но и вывести на новый уровень развития. Сегодня хлебокомбинат уверенно развивается, реализует новые проекты и остается одним из крупнейших работодателей региона. Как куратор Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России считаю такие встречи особенно важными. Союзмаш активно взаимодействует с предприятиями региона, поддерживает профориентационные проекты и помогает выстраивать диалог между производством, властью и образовательными учреждениями. Псковский хлебокомбинат является одним из активных участников этой работы. Благодарю руководство и коллектив предприятия за открытый разговор, преданность своему делу и вклад в развитие экономики Псковской области», — отмечает Александр Козловский.

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Пресс-портреты

Почернин Виктор Иванович

Почернин Виктор Иванович

Генеральный директор ОАО «Псковский хлебокомбинат».

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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