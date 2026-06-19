Российские ученые разработали виртуальный метод диагностики патологий, приводящих к бесплодию

Сеченовский университет запатентовал технологию «виртуальной гистероскопии» — нового способа диагностики заболеваний полости матки без хирургического вмешательства. Разработка поможет повысить шансы на наступление беременности и сократить путь лечения бесплодия, рассказали в вузе.

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Сегодня наиболее точным методом диагностики патологий эндометрия считается гистероскопия — исследование с помощью специального оптического прибора. Однако процедура требует анестезии и связана с риском осложнений: повреждения тканей, развития инфекций и длительного восстановления.

Новая технология основана на комплексной 3D-диагностике в режиме HDlive. Исследование длится от 15 до 30 минут. «3D значительно чаще позволяет обнаружить полипы эндометрия по сравнению с 2D. А шанс ошибочного результата, наоборот, в 4,4 раза ниже», — рассказала врач ультразвуковой диагностики отделения вспомогательных репродуктивных технологий Сеченовского центра материнства и детства Елена Минашкина.

Эксперты отмечают, что технология открывает новые перспективы в репродуктивной медицине, а неинвазивные методы позволяют точнее определять показания хирургическому лечению и снижать риск осложнений, пишут «Известия».