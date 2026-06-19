Российские медики нашли способ ускорить выздоровление после огнестрельных ран

Специалисты Главного военного клинического госпиталя имени академика Николая Бурденко совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Александра Вишневского предложили новый клинический подход для ускорения реабилитации пациентов после оперативного лечения огнестрельных травм. В основе метода применение вазоактивных пептидов, ранее применявшихся для терапии хронической ишемии. Эти соединения оказывают выраженное ангиопротекторное воздействие, способствуя укреплению сосудистой стенки.

Как отмечается в публикации, вышедшей в научном журнале «Хирургия», внедрение этой тактики в ранний послеоперационный период уже продемонстрировало обнадеживающие результаты в ряде клинических случаев.

«После проведения хирургического вмешательства пациентам требуется адекватная медикаментозная коррекция с использованием биологически активных соединений для оптимизации общего состояния организма. Специфика огнестрельных и осколочных поражений сопряжена с обширными повреждениями сосудистого русла и развитием целого каскада патофизиологических нарушений, в связи с чем для восстановления функциональности сосудов нами была применена терапия пептидными препаратами», — заявил старший ординатор отделения сосудистой хирургии Центра сердечно-сосудистой хирургии, ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Николая Бурденко» Минобороны России Константин Петров.

По его словам, согласно предварительным оценкам, это позволило добиться ускорения репаративных процессов не менее чем в 1,5 раза. Вместе с тем для получения объективных данных об эффективности требуются дополнительные исследования с привлечением более репрезентативной выборки.

Так, в одном из описанных эпизодов пептидный препарат был включен в схему лечения пациента, который получил осколочные ранения правой голени, левого локтевого сустава и бедренной области в результате обстрела, находясь внутри бронированной машины.

Аналогичная терапия применялась в отношении пациента с двусторонним огнестрельным осколочным поражением нижних конечностей с травмой бедренных артерий и вен с правой стороны, пишут «Известия».