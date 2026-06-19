Т2 определил самые «разговорчивые» деревни на побережье Чудского озера

T2, российский оператор мобильной связи, оценил объем голосового трафика в населенных пунктах на побережье Чудского озера. По итогам мая самыми общительными оказались жители деревни Полично – они проговорили 63 780 минут, на втором месте Устье – 55 680 минут, замыкает тройку Хитово – 42 900. Суммарно жители восьми деревень – Лаптовицы, Спицино, Залахтовье, Устье, Полично, Хитово, Ветвеник, Сосно – проговорили за май 1 781 340 минут. Это 3 года и 126 дней непрерывного разговора, сообщили в компании.

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Кроме того, оператор фиксирует устойчивый рост интернет-трафика на территории Чудского поозерья. За май 2026 общий объём передачи данных увеличился в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с расширением покрытия и запуском новых телеком-объектов в Гдовском районе.

Самой «качающей» по итогам мая стала деревня Полично, где жители загрузили почти 13 Тб данных, увеличив объем потребляемого трафика в 135 раз по сравнению с маем 2025-го. Всего же с начала 2026 года в Полично и окрестностях прокачали 50 Тб – это объем данных, эквивалентный 1,6 годам непрерывного просмотра видео в формате Full HD. На втором месте по цифровой активности – деревня Хитово (5 Тб), на третьем – Устье (4 Тб). При этом в населенных пунктах Причудья характерен выраженный сезонный всплеск цифровой активности в конце весны – начале лета, а также на новогодних праздниках.