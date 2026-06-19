 
Общество

Т2 определил самые «разговорчивые» деревни на побережье Чудского озера

0

T2, российский оператор мобильной связи, оценил объем голосового трафика в населенных пунктах на побережье Чудского озера. По итогам мая самыми общительными оказались жители деревни Полично – они проговорили 63 780 минут, на втором месте Устье – 55 680 минут, замыкает тройку Хитово – 42 900. Суммарно жители восьми деревень – Лаптовицы, Спицино, Залахтовье, Устье, Полично, Хитово, Ветвеник, Сосно – проговорили за май 1 781 340 минут. Это 3 года и 126 дней непрерывного разговора, сообщили в компании. 

Изображение сгенерировано нейросетью

Кроме того, оператор фиксирует устойчивый рост интернет-трафика на территории Чудского поозерья. За май 2026 общий объём передачи данных увеличился в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с расширением покрытия и запуском новых телеком-объектов в Гдовском районе.

Самой «качающей» по итогам мая стала деревня Полично, где жители загрузили почти 13 Тб данных, увеличив объем потребляемого трафика в 135 раз по сравнению с маем 2025-го. Всего же с начала 2026 года в Полично и окрестностях прокачали 50 Тб – это объем данных, эквивалентный 1,6 годам непрерывного просмотра видео в формате Full HD. На втором месте по цифровой активности – деревня Хитово (5 Тб), на третьем – Устье (4 Тб). При этом в населенных пунктах Причудья характерен выраженный сезонный всплеск цифровой активности в конце весны – начале лета, а также на новогодних праздниках.

«Используя предиктивные модели и опираясь на аналитические данные о перемещениях абонентов внутри региона, мы можем заранее предсказать, где будет наибольший спрос на трафик – именно там, в первую очередь, и появляются новые базовые станции. Псково-Чудское побережье – одно из приоритетных направлений стройки. Мы видим, что наша инфраструктура становится основой для цифровой жизни этих территорий, особенно в пиковые сезоны. Поэтому продолжаем инвестировать в развитие сети в рекреационных зонах, чтобы качество связи соответствовало растущим потребностям наших абонентов», — комментирует директор псковского филиала T2 Сергей Мартынов.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026