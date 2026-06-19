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Наталья Тудакова и Елена Полонская вошли в топ-5 номинации премии Bridge Awards

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Руководитель Центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова и уполномоченный при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская вошли в топ-5 номинации «Интеграция и адаптация» первой международной премии Bridge Awards, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области 

Изображение: пресс-служба правительства Псковской области

Торжественная церемония вручения наград состоялась в Москве. Лауреатами стали иностранные граждане, которые реализуют проекты в сферах образования, культуры, медицины, спорта, общественной деятельности и благотворительности. В 12 номинациях участвовали 108 человек из 41 страны.

«Премия Bridge Awards призвана укреплять мосты между культурами и развивать деловые связи России с другими странами. Наши специалисты ведут важную работу по поддержке иностранных граждан, помогая им комфортно и безопасно адаптироваться в России и регионе», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере МАХ.

Под руководством Натальи Тудаковой Центр содействия переселению «Соотечественник» работает с 2024 года. Сотрудники центра оказали помощь почти 4 000 заявителям, помогая с переездом, оформлением документов, поиском жилья и трудоустройством. Для содействия интеграции «Соотечественник» проводит обучающие семинары по предпринимательству и сельскому хозяйству, организует бесплатные мероприятия по истории и культуре России, в которых приняли участие свыше 1 400 человек.

Уполномоченный при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская обеспечивает персональное сопровождение импатриантов и соотечественников и напрямую взаимодействует со всеми службами. Каждую задачу уполномоченный может отработать индивидуально и точечно, что ускоряет согласование решений, включая сложные случаи. 

«Именно о такой работе наши переселенцы потом говорят — нас буквально за руку провели по всем инстанциям. Номинация — важное признание труда наших специалистов и работы региональной команды. Вместе мы делаем нашу область по-настоящему гостеприимной, комфортной для жизни», — заключил глава региона.

Победителями премии стали представители США, Греции, Японии, Великобритании, Дании, Канады, Новой Зеландии, Бенина, Таджикистана, Шри-Ланки и других государств. 

«Участники Bridge Awards показывают, какой вклад в развитие России вносят талантливые и инициативные люди из разных стран. Среди номинантов – предприниматели, ученые, педагоги, деятели культуры, общественные лидеры и представители многих других профессий. Каждый реализует собственный проект, создает новые возможности для развития территорий, профессиональных сообществ и международного сотрудничества. Именно такие люди укрепляют человеческие связи между странами и подтверждают, что открытый профессиональный диалог остается важной основой для совместного развития», – отметил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Александр Вайно.

Bridge Awards реализуется при поддержке Министерства иностранных дел России, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, ГУП «Московский центр международного сотрудничества», стратегический партнер премии – Агентство стратегических инициатив.

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Пресс-портреты

Тудакова Наталья Викторовна

Тудакова Наталья Викторовна

Руководитель АНО «Центр содействия переселению "Соотечественник"».

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Полонская Елена Алексанровна

Полонская Елена Алексанровна

Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции.

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