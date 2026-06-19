Наталья Тудакова и Елена Полонская вошли в топ-5 номинации премии Bridge Awards

Руководитель Центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова и уполномоченный при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская вошли в топ-5 номинации «Интеграция и адаптация» первой международной премии Bridge Awards, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области

Изображение: пресс-служба правительства Псковской области

Торжественная церемония вручения наград состоялась в Москве. Лауреатами стали иностранные граждане, которые реализуют проекты в сферах образования, культуры, медицины, спорта, общественной деятельности и благотворительности. В 12 номинациях участвовали 108 человек из 41 страны.

«Премия Bridge Awards призвана укреплять мосты между культурами и развивать деловые связи России с другими странами. Наши специалисты ведут важную работу по поддержке иностранных граждан, помогая им комфортно и безопасно адаптироваться в России и регионе», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере МАХ.

Под руководством Натальи Тудаковой Центр содействия переселению «Соотечественник» работает с 2024 года. Сотрудники центра оказали помощь почти 4 000 заявителям, помогая с переездом, оформлением документов, поиском жилья и трудоустройством. Для содействия интеграции «Соотечественник» проводит обучающие семинары по предпринимательству и сельскому хозяйству, организует бесплатные мероприятия по истории и культуре России, в которых приняли участие свыше 1 400 человек.

Уполномоченный при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская обеспечивает персональное сопровождение импатриантов и соотечественников и напрямую взаимодействует со всеми службами. Каждую задачу уполномоченный может отработать индивидуально и точечно, что ускоряет согласование решений, включая сложные случаи.

«Именно о такой работе наши переселенцы потом говорят — нас буквально за руку провели по всем инстанциям. Номинация — важное признание труда наших специалистов и работы региональной команды. Вместе мы делаем нашу область по-настоящему гостеприимной, комфортной для жизни», — заключил глава региона.

Победителями премии стали представители США, Греции, Японии, Великобритании, Дании, Канады, Новой Зеландии, Бенина, Таджикистана, Шри-Ланки и других государств.

«Участники Bridge Awards показывают, какой вклад в развитие России вносят талантливые и инициативные люди из разных стран. Среди номинантов – предприниматели, ученые, педагоги, деятели культуры, общественные лидеры и представители многих других профессий. Каждый реализует собственный проект, создает новые возможности для развития территорий, профессиональных сообществ и международного сотрудничества. Именно такие люди укрепляют человеческие связи между странами и подтверждают, что открытый профессиональный диалог остается важной основой для совместного развития», – отметил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Александр Вайно.

Bridge Awards реализуется при поддержке Министерства иностранных дел России, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, ГУП «Московский центр международного сотрудничества», стратегический партнер премии – Агентство стратегических инициатив.