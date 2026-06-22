Как Псков стирает барьеры для людей с инвалидностью, рассказала Марина Борисенкова

О создании безбарьерной среды, трудоустройстве людей с инвалидностью и инклюзивном образовании в интервью Псковской Ленте Новостей рассказала депутат Псковской городской Думы, председатель региональной организации «Всероссийского общества инвалидов» Марина Борисенкова. Она отметила адаптацию исторического центра Пскова для маломобильных граждан, цифровую доступность сайтов госучреждений и готовность театров и музеев принимать людей с ограниченными возможностями здоровья. Также Марина Борисенкова осветила вопросы интеграции детей с особенностями здоровья в обычные школы и обозначила необходимость усиления информационной поддержки для семей участников специальной военной операции.

Обращения людей с инвалидностью

— Марина Эдуардовна, поговорим про депутатские приёмы. Каковы основные темы, с которыми к вам идут?

— Основные темы разнообразные. У меня в основном обращения всё-таки больше связаны с доступной средой, с обеспечением какими-то лекарственными средствами, с возможностью даже просто выйти из дома. На территории города работает программа для людей с инвалидностью, когда можно вызвать комиссию, которая оценит доступность жилья, и встать на очередь для того, чтобы в дальнейшем получить возможность выхода из дома. Положительные моменты есть, покупается жильё для людей с инвалидностью. Ко мне обращаются те, кто имеет большие ограничения по здоровью.

Работа Совета по делам инвалидов при правительстве Псковской области

— Вы участвуете в заседаниях Совета по делам инвалидов при правительстве Псковской области. Какие вопросы рассматривали в минувшем году? Решения Совета на что влияют?

— Рассматриваем вопросы технических средств реабилитации регионального уровня. Список расширяется и даже где-то улучшается, и там как раз люди с инвалидностью могут безвозмездно получить те средства реабилитации, которые им просто необходимы, например, многофункциональные кровати и переносные индукционные пандусы, как раз помогающие выйти из дома. Рассматриваем вопросы, связанные с людьми, имеющими нарушения слуха, нарушения зрения. Предположим, очень долго не могли решить вопрос по поводу сурдоперевода телевизионных программ для людей с нарушением слуха. Потихоньку вопрос сдвигается с мёртвой точки, и решения найдены. Есть вопросы по медицине, по здравоохранению, вопросы направлены на улучшение жизни людей с инвалидностью.

— Это межведомственный рабочий орган, куда входят специалисты самых разных ведомств?

— Да, на заседания приглашаются специалисты разных ведомств, а также туда входят представители организаций инвалидов, которые функционируют на территории нашего региона.

Трудоустройство инвалидов

— Также вы принимаете участие в круглых столах по организации трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Как известно, в настоящее время данный вопрос приобрёл особую актуальность ещё и в связи с людьми, получившими военную травму. Это наша реальность. Мы все должны с этим дальше жить, а не отгораживаться от этого. Чем раньше мы поймём, что это наша общая задача — интеграция таких людей в совершенно естественную нашу среду — тем обществу будет легче. Какие существуют на сегодняшний день проблемы в этой сфере? Какие вопросы стоят перед всеми нами, не только перед вами лично или перед теми людьми, у которых та или иная травма. Насколько государство и общество вообще заинтересованы их решать?

— У нас существует закон о занятости населения, в котором отдельной главой прописано трудоустройство людей с инвалидностью. Закон обязывает работодателей принимать на работу людей с ограничениями по здоровью, а правительство предоставляет возможность организациям и работодателям, не способным обеспечить доступность рабочего места, заключать соглашения со сторонними организациями, которые могут это сделать. В рамках таких соглашений человек может работать в одной организации, а зарплату получать от работодателя другой организации. Однако, поскольку в нашем регионе зарплаты отличаются от московских, в рамках соглашения применяется минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Тем не менее вопрос решается, проводятся круглые столы и ярмарки вакансий. Очень активно работает фонд «Защитники Отечества», который помогает трудоустраиваться ребятам, получившим травмы на специальной военной операции, а также членам их семей. Хотя ситуация неидеальна, я уверена, её можно решить.

— Путь начат. Я надеюсь, что по мере движения будут решаться сначала более комплексные вопросы, а затем уже локальные задачи. С течением времени появляется всё больше общественных организаций и социально ориентированных некоммерческих организаций, которые занимаются, в том числе, ребятами, получившими ранения во время специальной военной операции. Например, «Деловая Россия» сейчас организует специальные туры для людей, желающих устроиться на промышленные предприятия. Вам импонируют такие подходы?

— Да, конечно. Здесь сложно что-то сказать против, потому что чем больше уделяется внимания какой-то проблеме, тем быстрее она решается. Я также хотела отметить, что в нашем регионе очень хорошо развито взаимодействие. Губернатор области нацелен на поддержку трудоустройства ребят, вернувшихся со специальной военной операции. Министерство труда и занятости разрабатывает стимулирующие инициативы для поддержки работодателей, которые принимают на работу людей с инвалидностью или участников СВО.

Помощь детям

— Помощь детям из малообеспеченных семей и детям с инвалидностью — это еще одна важная грань вашей работы. Вы организуете акции для оказания адресной помощи. С какими проблемами вы сталкиваетесь именно с этой группой нашего общества? И с чем к вам обращаются люди из этих категорий?

— Если говорить о детях с инвалидностью, то для них крайне важно получение образования в социуме. Это основной вопрос, который волнует родителей. Если ребёнок с инвалидностью быстрее попадает в среду здоровых сверстников, его развитие становится более быстрым и качественным. В образовательных учреждениях разрабатываются программы специально для детей с определёнными нарушениями. Интеграция в общество для таких детей очень важна. Ребёнок, который учится в обычной школе, имеет больше возможностей продолжить образование в высших учебных заведениях, получить достойное образование, социализироваться и стать квалифицированным специалистом для нашей страны.

Тем не менее вопросов остаётся много. Мы продолжаем обсуждать их, и одним из ключевых является медицина. В последнее время становится сложно получать бесплатные лекарства и правильную медицинскую реабилитацию для детей на территории региона. Но я надеюсь, что эти вопросы будут постепенно решаться.

— Про важность темы обучения в общеобразовательных школах для детей с особенностями и проблемами со здоровьем. Этот процесс обучения важен не только для них, но и для нормотипичных детей. Как вы уже отметили, детская среда — это ключевой аспект. Воспитание — это не только дело школы, но и всего окружения: дома, в школе, в кружках. Мы воспитываем этих детей, а иногда, что еще хуже, они воспитывают друг друга. Это важно понимать. Для нормотипичных детей также важно видеть, что все люди разные. Это создает социум, который, я надеюсь, станет нормой, о которой мы будем говорить все реже, верно?

— Вы затронули очень важную тему. Действительно, это имеет большое значение. Когда ребёнок находится с другими детьми, нормотипичный ребёнок видит человека с инвалидностью, ребёнка с инвалидностью, и это может стать воспитанием добротой. Совершенно верно. Доброта может сделать людей добрее, и в нашем мире, полном неблагополучия, возможно, именно доброта спасёт мир.

Доступная среда в историческом центре

— Марина Эдуардовна, Псков — город с богатой историей, брусчаткой, узкими тротуарами в центре и старым жилым фондом. Насколько вообще концепция «безбарьерной среды» применима к историческому центру? Где найти баланс между сохранением наследия и правом человека на мобильность?

— Мы очень близко взаимодействуем с органами исполнительной власти города, поэтому концепция разработана и соблюдается. Объекты нестационарной торговли приводятся в соответствие, и элементы доступной среды появляются практически во всех летних кафе. Брусчатка в центре города заменена на очень хорошую плитку, где соблюдены все нормы и требования по созданию доступной среды. Очень хорошо оборудуются пешеходные переходы, где бордюрный камень понижен практически в ноль, что не вызывает препятствий для передвижения по городу с учётом исторического центра. Конечно, есть проблемные вопросы, ведь наши исторические объекты наследия и культуры всё-таки не всем полностью доступны, но мы к этому стремимся.

Цифровая доступность

— Сегодня многие услуги переведены в «цифру». Насколько сайты городских учреждений, больниц и социальных служб адаптированы для людей с нарушениями зрения и слуха?

— Практически все сайты государственных органов имеют в соответствии с требованиями специальные странички для людей с нарушением зрения, там есть информация по телефонам связи и адресам. Но мы, когда общаемся с представителями учреждений, просим, чтобы они более подробно расписывали данную информацию. Хотелось бы, чтобы появлялись даже отдельные вкладки с часами работы, телефонами и фамилиями сотрудников, которые именно оказывают помощь маломобильным гражданам. На каких-то сайтах это уже предусмотрено, а на каких-то — ещё нет.

Доступность учреждений культуры

— Может ли человек на коляске или с нарушениями слуха спокойно сходить в псковский театр, музей или на концерт? Насколько учреждения культуры готовы принимать таких гостей?

— Театр у нас практически доступен, там очень хорошо выстроена служба взаимодействия с людьми с инвалидностью. Но есть и проблемные моменты: например, филармония у нас ещё не совсем приведена к тем нормам, которые хотелось бы видеть. Хотя практически во всех музеях и учреждениях культуры есть службы взаимодействия с людьми с инвалидностью, которые оказывают им помощь и поддержку. Хочется отметить, что Городской культурный центр у нас опережает другие и хорошими темпами идёт к созданию доступности. В частности, там был проведён капитальный ремонт большого зала, где созданы все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Поддержка семей участников СВО

— Часто фокус внимания на самом ветеране, но ведь меняется вся его семья. Какие меры поддержки, на ваш взгляд, необходимо усилить именно для жен и детей участников СВО, которые оказались в ситуации резкого изменения уклада жизни из-за травмы кормильца?

— На территории нашего региона действуют как федеральные, так и региональные меры поддержки. Единственное, что, наверное, хотелось бы усилить, — это информирование людей. К большому сожалению, информация доходит не до всех. Нужно повышать уровень информирования граждан о тех существующих мерах поддержки, которые уже действуют.

Беседовала Екатерина Власьева