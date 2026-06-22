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Ирина Толмачева: Погодные условия прошлого года нам аукаются до сих пор

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Плохие погодные условия прошлого года аукаются аграриям Псковской области до сих пор, сообщила депутат Законодательного Собрания, генеральный директор ООО «Псковагроинвест» Ирина Толмачева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Введение ЧС по погодным условиям в агропромышленном комплексе в прошлом году было своевременным и необходимым. Оно помогло избежать многим предприятиям штрафных санкций за нарушение поставок, за неплатежи, получить возможные страховки. Погодные условия прошлого года нам аукаются до сих пор», - сказала Ирина Толмачева.

Депутат пояснила, что это обусловлено недополучением желаемого результата. «Это упущенные возможности, они отражаются на недостатке кормовой базы. Корм, грубые, сочные корма, которые мы заготавливали в хороших погодных условиях, мы ими кормим животных целый год до будущего урожая. Конечно, очень пострадало качество. То есть мы не получили в кормах белка, что негативно сказывается на количестве надоя молока и на здоровье животных. Мы, конечно, пытаемся это нивелировать, стабилизировать рационами, но это все дополнительные расходы», - уточнила генеральный директор ООО «Псковагроинвест». 

В 2025 году из-за переувлажнения почвы, зафиксированного в период с 18 мая по 8 июня, приведшего к гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектаров, правительством Псковской области был введен на территории региона режим чрезвычайной ситуации. 

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Толмачева Ирина Геннадьевна

Толмачева Ирина Геннадьевна

Депутат Псковского областного Собрания.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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