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Более 200 предложений в Народную программу ЕР внесли жители округа №3 в Пскове

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Более 200 предложений в Народную программу «Единой России» внесли жители избирательного округа №3 в Пскове. Такой информацией в эфире ПЛН FM (102,6 FM) поделился депутат Псковской городской Думы Антон Мороз.

«По третьему округу уже больше 200 предложений поступило в Народную программу. Это мы озвучили на нашем внутрипартийном съезде в Псковской области. Всего более 5 тысяч предложений в общую программу внесено от Псковской области благодаря пожеланиям населения. И процедура еще не закончена. Эти предложения все сформированы, оформлены на бумаге и отправлены в Центральный исполнительный комитет партии "Единая Россия". И после, я в этом уверен, достаточно серьезной победы "Единой России" на выборах партия исполнит обязательства, которые на себя берет», – высказал свое мнение Антон Мороз.

Гость студии отметил, что предложения могут лечь в основу новых законопроектов и национальных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения Псковской области и россиян в целом. 

«Мы рассчитываем, что эти предложения лягут в основу новых национальных проектов, будут основой для того, чтобы президент мог понимать, какие проекты необходимы, какие требуются и в чем нужду испытывают граждане России и Псковской области, в первую очередь. Это предложения для правительства Российской Федерации и исполнительных органов власти, потому что тематические предложения даются по абсолютно разным отраслевым направлениям нашей экономики», – добавил Антон Мороз.

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Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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