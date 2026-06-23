Более 200 предложений в Народную программу ЕР внесли жители округа №3 в Пскове

Более 200 предложений в Народную программу «Единой России» внесли жители избирательного округа №3 в Пскове. Такой информацией в эфире ПЛН FM (102,6 FM) поделился депутат Псковской городской Думы Антон Мороз.

«По третьему округу уже больше 200 предложений поступило в Народную программу. Это мы озвучили на нашем внутрипартийном съезде в Псковской области. Всего более 5 тысяч предложений в общую программу внесено от Псковской области благодаря пожеланиям населения. И процедура еще не закончена. Эти предложения все сформированы, оформлены на бумаге и отправлены в Центральный исполнительный комитет партии "Единая Россия". И после, я в этом уверен, достаточно серьезной победы "Единой России" на выборах партия исполнит обязательства, которые на себя берет», – высказал свое мнение Антон Мороз.

Гость студии отметил, что предложения могут лечь в основу новых законопроектов и национальных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения Псковской области и россиян в целом.

«Мы рассчитываем, что эти предложения лягут в основу новых национальных проектов, будут основой для того, чтобы президент мог понимать, какие проекты необходимы, какие требуются и в чем нужду испытывают граждане России и Псковской области, в первую очередь. Это предложения для правительства Российской Федерации и исполнительных органов власти, потому что тематические предложения даются по абсолютно разным отраслевым направлениям нашей экономики», – добавил Антон Мороз.