Псковичи поверили в эффективность ТОС – депутат гордумы

11 территориальных общественных самоуправлений избирательного округа №3 получили гранты на реализацию своих проектов. В эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковской городской Думы по округу Антон Мороз отметил, что на сегодняшний день псковичи уже поверили в эффективность ТОС.

«Я в первую очередь горжусь активностью жителей. Потому что, когда мы начинали работу с территориальными общественными самоуправлениями, на территориях их был ноль. И понимание населения, что это такое, с чем это едят, тоже было весьма ограниченным. Благодаря тому, что мы слаженной командой отработали первоначально с лидерами общественного мнения, с людьми, которые крайне были заинтересованы в реализации каких либо проектов благоустройства своей территории, мы вышли на 15 ТОСов», – сообщил Антон Мороз.

Гость студии отметил, что полученный результат – это заслуга всей команды.

«Мы не останавливаемся, у нас в ближайшее время на регистрацию будут вынесены еще три точки. В этом безусловная заслуга моей команды, благодаря чему мы действительно по 11 конкурсным процедурам получили гранты. Безусловно, это хороший результат. Но в первую очередь это все стало возможным благодаря тому, что люди поверили в этот механизм», – заключил Антон Мороз.