Сергей Вострецов: России нужна системная перестройка занятости из-за старения кадров

Демографический вызов, с которым столкнулась Россия, — это не временная проблема, а долгосрочный структурный фактор, требующий комплексного ответа от государства, бизнеса и профсоюзов. Такое мнение председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высказал в своем Telegram-канале.

По данным заместителя министра труда и социальной защиты Дмитрия Платыгина, средний возраст наемных сотрудников в России достиг 44 лет. Эта цифра отражает глубокие демографические сдвиги, которые уже сегодня влияют на экономику страны и требуют системных изменений в сфере занятости, пишет Сергей Вострецов.

Возрастная структура занятости существенно различается по отраслям. Наиболее молодые кадры сосредоточены в информационных технологиях, в то время как в образовании, здравоохранении и социальных услугах средний возраст работников заметно превышает общероссийский показатель. В ближайшие полтора десятилетия число граждан старше трудоспособного возраста будет расти, что создаст дополнительное давление на рынок труда. Минтруд подчеркивает, что на кадровую ситуацию одновременно влияют несколько факторов: демографические процессы, сохраняющиеся отраслевые диспропорции и технологические изменения, которые меняют требования к квалификации специалистов. В этих условиях системе подготовки кадров и механизмам занятости предстоит серьезная адаптация. Ведомство считает, что для устойчивого развития экономики необходимы более гибкие подходы к обучению работников и формированию трудовых ресурсов.

«Средний возраст работников в 44 года уже сигнализирует о том, что мы вступаем в эпоху кадрового дефицита. В ближайшие годы количество граждан старше трудоспособного возраста будет расти, а число молодых специалистов, входящих на рынок труда, останется ограниченным. Это неизбежно приведет к перестройке всего рынка труда. Профсоюзы СОЦПРОФ считают, что ключевыми направлениями должны стать: активное переобучение и повышение квалификации работников старших возрастов, включая пенсионеров, создание условий для их продолжения трудовой деятельности; стимулирование рождаемости и поддержки молодых семей, чтобы через поколение обеспечить приток новых кадров; развитие системы профессионального образования с акцентом на рабочие специальности и цифровизацию; а также разумное регулирование миграции с приоритетом привлечения квалифицированных специалистов, интегрированных в российское общество. Мы не можем допустить, чтобы технологический прогресс и автоматизация приводили к массовому высвобождению людей без альтернатив занятости. Необходимо выстроить социальное партнерство, где интересы работников защищены, а работодатели получают доступ к мотивированным и компетентным кадрам. СОЦПРОФ готов активно участвовать в разработке и реализации таких мер, чтобы демографический фактор не стал тормозом для экономического роста, а стал стимулом для модернизации социальной и трудовой политики России», - комментирует Сергей Вострецов.

По мнению экспертов и представителей профсоюзов, успешная адаптация рынка труда потребует не только усилий Минтруда, но и тесного взаимодействия с отраслевыми объединениями, образовательными учреждениями и бизнесом. Особое внимание должно уделяться регионам с наиболее острым кадровым дефицитом и отраслям, традиционно полагающимся на старшие возрастные группы специалистов. Профсоюзы СОЦПРОФ подчеркивают важность сохранения баланса между экономической эффективностью и социальной защитой работников в условиях меняющейся демографической реальности.