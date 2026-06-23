Сергей Вострецов: России нужна системная перестройка занятости из-за старения кадров

Демографический вызов, с которым столкнулась Россия, — это не временная проблема, а долгосрочный структурный фактор, требующий комплексного ответа от государства, бизнеса и профсоюзов. Такое мнение председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высказал в своем Telegram-канале.
По данным заместителя министра труда и социальной защиты Дмитрия Платыгина, средний возраст наемных сотрудников в России достиг 44 лет. Эта цифра отражает глубокие демографические сдвиги, которые уже сегодня влияют на экономику страны и требуют системных изменений в сфере занятости, пишет Сергей Вострецов.
Возрастная структура занятости существенно различается по отраслям. Наиболее молодые кадры сосредоточены в информационных технологиях, в то время как в образовании, здравоохранении и социальных услугах средний возраст работников заметно превышает общероссийский показатель. В ближайшие полтора десятилетия число граждан старше трудоспособного возраста будет расти, что создаст дополнительное давление на рынок труда. Минтруд подчеркивает, что на кадровую ситуацию одновременно влияют несколько факторов: демографические процессы, сохраняющиеся отраслевые диспропорции и технологические изменения, которые меняют требования к квалификации специалистов. В этих условиях системе подготовки кадров и механизмам занятости предстоит серьезная адаптация. Ведомство считает, что для устойчивого развития экономики необходимы более гибкие подходы к обучению работников и формированию трудовых ресурсов.
По мнению экспертов и представителей профсоюзов, успешная адаптация рынка труда потребует не только усилий Минтруда, но и тесного взаимодействия с отраслевыми объединениями, образовательными учреждениями и бизнесом. Особое внимание должно уделяться регионам с наиболее острым кадровым дефицитом и отраслям, традиционно полагающимся на старшие возрастные группы специалистов. Профсоюзы СОЦПРОФ подчеркивают важность сохранения баланса между экономической эффективностью и социальной защитой работников в условиях меняющейся демографической реальности.