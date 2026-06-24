Врач рассказала, какие шесть продуктов превращают зной в испытание для сердца и сосудов

В период аномально высоких температур организм работает в стрессовом режиме: увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, замедляется пищеварение, возрастает риск обезвоживания и пищевых отравлений. В комментарии заведующая кафедрой общей биологии и фармации медицинского факультета Университета «Синергия» Наталья Балобанова рекомендовала скорректировать рацион, исключив или строго ограничив следующие категории продуктов.

Изображение сгенерировано нейросетью

Жирное мясо и фастфуд, такие как свинина, баранина, утка, бургеры и жареная картошка требуют больших энергозатрат на переваривание. Тяжелая пища усиливает чувство вялости, провоцирует приливы жара и вызывает жажду. В жару организм и так тратит ресурсы на охлаждение, не стоит перегружать его лишней работой.

Скоропортящиеся продукты, например, мясные и рыбные полуфабрикаты, вареные колбасы, молочные продукты, яйца, салаты с майонезом. При температуре воздуха выше +25 градусов бактерии размножаются в два-три раза быстрее. Употребление такой еды после одного-двух часов нахождения без холода грозит тяжелой интоксикацией.

Избыточно соленые продукты, такие как соленая рыба, чипсы, сухарики, консервы, маринады. Соль задерживает воду в тканях, нарушая естественный механизм терморегуляции. В результате вместо утоления жажды человек сталкивается с отеками и повышением артериального давления.

Сладкое и сдоба, например, пирожные, торты с кремом, шоколад, сладкая выпечка. Они вызывают резкий скачок сахара в крови, что провоцирует чувство жажды и слабость. Кроме того, сахар — идеальная среда для размножения бактерий в тепле.

Любой алкоголь обладает мочегонным эффектом и усиливает обезвоживание. Даже пиво, которое многие ошибочно считают прохладительным напитком, на самом деле создает дополнительную нагрузку на сосуды и почки, повышая риск теплового удара.

Кофеин-содержащие напитки: крепкий кофе, энергетики, некоторые виды чая также способствуют потере жидкости. В жару от них лучше отказаться в пользу чистой воды или травяных чаев комнатной температуры.

«В жаркую погоду лучше делать упор на легкую растительную пищу: огурцы, помидоры, кабачки, зелень, сезонные ягоды и фрукты (арбуз, дыня, яблоки). Из белков предпочтение отдается нежирной рыбе, куриной грудке, творогу и кефиру — но только при условии строгого соблюдения правил хранения. Основной напиток — чистая питьевая вода (до двух-трех литров в сутки, если нет противопоказаний от врача)», — отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru.