Продажи кондиционеров в РФ растут рекордными темпами

За неполное первое полугодие в России было продано 1,2–1,4 миллиона кондиционеров всех моделей. Их реализация показала резкий рост — на 100–200% (в два–три раза) по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщили в «Марвел- Дистрибуции». Для отечественного рынка это рекордные темпы: в обычные годы прирост сегмента за этот период составлял 10–25%.

Изображение сгенерировано нейросетью

Покупки кондиционеров онлайн уже стали привычными для россиян. Статистика продаж климатической техники на Wildberries это подтверждает: за этот год реализация сплит-систем на маркетплейсе выросла более чем на 150% в натуральном выражении, рассказали в RWB.

Продажи кондиционеров «с рук» увеличились на 31%, рассказали в «Авито». Лидерами по темпам роста также стали мобильные (рост на 59%) и сплит-системы (+17%), отметили в компании.

Высокие темпы роста продаж кондиционеров ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объясняет не только ожиданиями жаркого лета, но и глобальными изменениями климата. По его словам, такие устройства начинают активно устанавливать в регионах, где ранее в них не было устойчивой потребности. В частности, продажи кондиционеров почти вдвое за год выросли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Рост спроса также фиксируется в других регионах Северо-Запада России. При этом высокий спрос сохраняется и на юге страны — в частности, в Краснодарском крае, где летняя жара до 40 градусов стала обычным делом, добавил он.

Также, по его словам, россияне стали вкладывать больше средств в обустройство дома.