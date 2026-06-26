Руководитель Великолукского филиала областной больницы: Как было, жить невозможно, надо что-то менять

На протяжении длительного времени вокруг, как ее называли ранее, Великолукской межрайонной больницы ходили различные толки, говорилось о множестве проблем. Ныне это филиал Псковской областной клинической больницы. Под крылом «Большого Брата» лечебное учреждение на юге Псковской области трансформируется и стремится к процветанию. Какими путями это достигается и чего уже удалось достичь, в интервью корреспонденту ПЛН FM рассказал заместитель главного врача — руководитель филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы Денис Цветков.

Знакомство с великолукской больницей

- Денис Сергеевич, сегодня мы поговорим про здравоохранение на юге Псковской области. Как организовано оказание амбулаторной помощи населению в Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы, какие существуют проблемы и достижения, что с кадровым вопросом. Вы занимаете свой нынешний пост только два месяца. Успели ли разобраться во вверенном вам хозяйстве? Наверное, посетили медицинские учреждения, пообщались с коллективом. Ну и наверняка, когда приехали в Псковскую область, знали, что будет непросто?

- Безусловно, когда я ехал сюда, было непросто. Руководитель нашей Псковской областной больницы Евгений Парфенов – это человек настолько заряженный на свое дело, что именно его личное влияние заставило меня рискнуть и получить тот бесценный опыт, который я, безусловно, уже потихонечку получаю. Работа в регионе - это не Москва и Московская область, где есть определенные преференции.

Что можно сказать о коллективе? Мы познакомились с коллективом. Не буду скрывать, что знакомство происходит непросто, потому что у меня есть свои требования, которые пришли со мной из предыдущих мест работы, из тех критериев, которые проповедует московское здравоохранение. Я не считаю, что эти критерии какие-то недоступные. Очень много вопросов именно организации и понимания того, зачем мы здесь работаем. Что пациент, как бы это не звучало банально, – это ключевая история, и качественное и комфортное оказание помощи – это очень важно. При этом не надо забывать, что и комфортное пребывание врача на рабочем месте – тоже очень важный элемент, составляющая той эмпатии, которая должна быть в идеале между пациентом и врачом.

Говоря об амбулаторной службе, наверное, будет банально сказано – это самое больное место в любом регионе России, потому что это сложнее, чем стационар. К этому я пришел достаточно недавно, потому что я – выходец из стационара. Активно погружаясь в амбулаторную службу, я понял, что это гораздо сложнее.

Да, самая болезненная точка – это кадры, безусловно. Я не думаю, что это какая-то военная тайна, что у нас есть определенный дефицит узких специалистов, который накладывает отпечаток на оказание медицинской помощи. Первоочередную задачу, которую я вижу перед собой, и передо мной четко ее обозначил наш руководитель: систематизировать работу тех кадров, которые есть, чтобы максимально эффективно использовать тот небольшой ресурс для оказания медицинской помощи и для достижения тех целевых показателей, которые существуют: это время от первичного приема до госпитализации, время обследования, ожидания узких специалистов. И к этой системе мы потихонечку идем.

Что изменится

- Какие меры для этого принимаются?

- Первое, с чего мы решили начать, проанализировав, что все три поликлиники Великолукского округа теперь находятся в подчинении одного филиала, одного учреждения, на днях начали тестировать систему – убираем понятие участковости. Да, у каждого пациента будет свой участковый врач, его никто не отменяет, но нагрузки на разные поликлиники различны. К первой поликлинике у нас больше прикреплено населения, ко второй поменьше, третья - посередине. Мы увидели: когда идет загрузка одного врача, существует врачи, у которых есть запись. Когда пациент приходит и хочет попасть к терапевту, у него есть ориентация на своего участкового терапевта. Это сейчас не так важно, потому что мы переходим на электронный документооборот, электронную медицинскую карту, которая позволяет любому врачу видеть любого пациента, причем не только Великих Лук, но и других городов в южной части Псковской области. Поэтому пациенту предлагается записаться к тому врачу, который на данный момент свободен. Тем самым мы решаем эту острую проблему.

Потом уже, после первичного приема, сам врач будет записывать больного на вторичный прием, чтобы у пациента была ключевая история, что он всегда был маршрутизирован, понимал, куда и зачем ему идти. Потому что часто наши пациенты теряются. Из-за этого возникают большие проблемы.

Второй момент. Некоторых узких специалистов, которые крайне востребованы, мы объединяем в определенный центр. В частности, сейчас на базе поликлиники №3 будет полностью систематизирован региональный эндокринологический центр, в котором будут сконцентрированы все имеющиеся эндокринологи Великолукского филиала. Там будет работать офтальмолог, там будет принимать сосудистый хирург. Мы сделаем так, чтобы все пациенты с такой тяжелой социально значимой проблемой, как сахарный диабет, четко понимали, где им оказывают помощь. Это позволит нам всем их наблюдать, выявлять рано различные осложнения, как связанные с потерей зрения, так и, что греха таить, у нас есть проблемы с потерями конечностей, инвалидизация, с которой мы должны бороться.

Мы потихонечку пойдем. Взять предоперационные обследования - очень часто это затягивается. У нас люди теряются, и идут жалобы, мол мы уже полгода обследований ждем, потом в отчаянии они идут в частный центр и получают там то, что должны получить по праву, по закону (по ОМС - ред.). Поэтому у нас будут созданы некие «зеленые коридоры» для обследования пациентов травматологических, нейрохирургических, общей хирургии, для больных, требующих проведения коронарографии. Им будут выдаваться маршрутные листы, они будут сразу записываться ко всем специалистам. Они будут обследования проходить и в течение трех недель понимать, что они делают, и врачи будут знать порядок их госпитализации.

Еще один момент. Он больше, может, касается стационарной помощи, но все-таки: мы на базе филиала готовимся к началу августа оперировать пациентов с поражением коленного сустава, проводить эндопротезирование, что также скажется в конечном итоге на качестве оказания медицинской помощи. Это первые моменты и намеки, которые мы потихонечку внедряем и надеемся, что это даст эффект.

Кадровый вопрос в Кунье

- Скажите, пожалуйста, наиболее острая кадровая ситуация в Кунье. Приходится перераспределять пациентов?

- Вы задали вопрос не в бровь, а в глаз. Действительно, тяжелая ситуация в Кунье. Это тяжелый «куст» нашего филиала. Это отдельная проблема, мы думаем, как ее решать. Одно из возможных решений, которое мы видим, это, может быть, всех детей, которые прикреплены к Куньинскому филиалу, прикрепить к Великолукской третьей поликлинике. Почему? Потому что все эти дети все равно обращаются именно туда, когда им необходимо проходить обследования в школу, детские сады. Таким образом они не теряются, а профосмотры и выезды на места будут оставаться.

Да, это временное решение для того, чтобы сгладить тот острый кадровый дефицит, который существует. Мне и руководителю кажется, что не надо ставить сверхзадачи и давать сверхобещания, что мы за полгода найдем всех специалистов во все филиалы. Конечно, мы этого не сделаем, но мы попытаемся. Если мы не можем приблизить врача к пациенту, то приблизим пациента к врачу. Главная наша задача, чтобы мы понимали, сколько у нас детей, сколько у нас взрослых, чем они страдают и как мы можем их маршрутизировать.

Если пациент будет понимать, что он маршрутизирован, он не будет теряться, он будет четко двигаться, куда ему нужно, и это не будет вызывать раздражение, а главное - мы обеспечим своевременное оказание медицинской помощи. Поэтому над Куньей мы работаем, но там отдельная история. Первое: мы пытаемся детей, все-таки, в Великие Луки определить, а со взрослым населением будем обсуждать и смотреть, исходя из ситуации.

Выстроить маршрутизацию пациентов

- Мы в последние годы слышим, что южная зона, с точки зрения организации здравоохранения, проблемная территория. Скопились сложные вопросы. Коллективы медучреждений, прямо скажем, не на «ура» восприняли слияние с головной Псковской областной клинической больницей. Многое, говорят, надо там менять. Так ли это? По вашим впечатлениям, насколько все сложно? Наверняка ведь ваши предшественники выполнили какую-то часть той работы, на которую вы можете опереться и двигаться дальше?

- Мне сложно сейчас охарактеризовать всю глубину и что задумали и сделали мои предшественники. Я могу сказать, по моим ощущениям, главная проблема южного нашего «куста» Псковской области даже не в дефиците кадров. Безусловно, он существует, но я не могу сказать, что это настолько тяжелая ситуация. Главная проблема, о чем я уже несколько раз говорил: мы должны выстроить маршрутизацию для пациентов. Как только пациенты будут понимать, куда им идти и кто им может помочь, ситуация несколько снизит накал напряжения. Потому что анализ двух месяцев говорит о том, что люди не понимают, они теряются.

К сожалению, врачи не доносят четкую информацию, говорят: «Вот вам листочек, идите туда-то». Есть проблема коммуникации, над этим мы тоже работаем. У нас есть отдел по работе с обращениями граждан, функционал которой мы несколько расширим. Мы переформатируем наши колл-центры и попытаемся в чем-то создать московскую модель. Будет единый колл-центр на базе поликлиник, который будут аккумулировать все вопросы и жалобы тех, кому «только спросить», как в анекдоте, но на самом деле это очень часто бывает в жизни. Я ходил по поликлиникам, разговаривал с пациентами, спрашивал: «Вы по какому вопросу здесь?». Мне отвечали: «Мне только спросить». Это уже не анекдот. Также у нас во всех поликлиниках есть инфоматы, через которые можно записаться, рядом с ними будут стоять специальные люди, которые также будут помогать записаться человеку. Если, например, он хочет попасть на какое-то конкретное исследование, то будут объяснять, как он должен поступить, назначат ему исследование или не назначат. Потому что у людей есть еще такой момент: «Я хочу провести это исследование, вы должны мне его назначить». Это тоже не совсем правильно. Мы пытаемся нашим пациентам объяснить, что невозможно жить по принципу «хотелок». Наши основные задачи – маршрутизация и научиться разговаривать, чтобы пациенты нас стали слышать, а врачи научились правильно доносить свои мысли. Ситуация сложная, ситуация тяжелая, но я не думаю, что это настолько фатальная, чтобы ее не перестроить. Идеальной картины мира не бывает, но рабочую версию мы сможем получить.

ФАПы

- ФАПы и оказание в сельской местности медицинской помощи – это тоже отдельная история. Она непростая с учетом охвата. Все-таки большие расстояния. С этим как дела?

- У нас все ФАПы укомплектованы. Это мы считаем достижением. У нас нет людей, которые в отдаленных территориях не имеют никакой медицинской помощи. С фельдшерами мы тоже работаем, объясняем им задачи и цели: что они должны делать, как они должны помогать нашим пациентам. Первичную помощь у нас в сельской местности люди получают.

За два месяца я много прочитал самых разнообразных жалоб на разные ситуации. Но на ФАПы, я благодарен сотрудникам, жалоб нет. Это, все-таки, местечковость, только в хорошем смысле этого слова, когда люди знают друг друга. И это заставляет более качественно и душевно подходить к решению вопросов.

ФАПы у нас при этом перестраиваются. Старые мы закрываем, открываем новые, полностью укомплектованные. На этом этапе у нас не самая плохая ситуация. Нам немножко надо подтянуть этап амбулаторно-стационарной помощи.

Вызов

- Вот здесь большее количество усилий вам придется приложить, но ничего. Положение трудное, но не отчаянное. Тем более что я, глядя на вас пусть даже впервые, понимаю, что вы - человек вызовов. Для вас важно, наверное, не под аплодисменты прийти, а справляться с какой-то трудной ситуацией?

- Мне это интересно. Когда меня спрашивают мои коллеги, друзья, я говорю, что это тот опыт, который, если он получится, станет яркой частью моей жизни. Безусловно, ты понимаешь, что ты делаешь, и есть в руках инструменты, которые позволяют тебе что-то сделать.

- А вас слышат ближайшие соратники? Понятно, у вас есть определенная задача, исходящая от Евгения Сергеевича Панферова, медицинские бумаги, требования и все остальное. Но ведь важно прийти в коллектив и чтобы хотя бы несколько человек поддержали эту идею, ту мысль, ту миссию, маршрут, которые вы определили. Это самая хорошая история.

- Я могу сказать, что такие люди есть, спасибо им. Это руководитель амбулаторной службы Варвара Миронова, это руководитель хирургической службы Волков Аркадий. Это люди, которые помогают мне, в первую очередь, понять нюансы местного менталитета в том числе. Это очень важно. Если бы этих людей не было, было бы все сложнее. Поэтому спасибо людям, которые вокруг, которые поверили в меня. Потому что я знаю, что далеко не все верят, некоторые считают, что я в ближайшие месяц-полтора покину Псковскую область, но пусть не надеются. Я вижу, что потихонечку кто-то разворачивается, кто-то пока не слышал, кто-то пока находится в полупозиции. Но какое-то движение есть, ситуация меняется, и это, мне кажется, самое главное. Как она изменится до конца – покажет время, но то, что мы что-то меняем, это важно, потому что застой – это всегда предвестник дальнейшей деградации.

Графа «успехи»

- Скажите, Денис Сергеевич, что вы уже сейчас можете записать в графу «успехи» по вашему филиалу? Я не прошу лично ваши успехи, а в принципе то, что нормально работает, то, что дает позитивную динамику для оказания помощи людям? Вот вы уже сказали, что полностью укомплектованы ФАПы, есть факт отсутствия по ним жалоб - это тоже неслабое достижение. Далеко не каждая межрайонная больница на территории Псковской области может в хорошем смысле слова похвастаться таким.

- Мне бы, конечно, хотелось сказать, что это исключительно моя заслуга, но я думаю, что это не моя заслуга. Спасибо предшественникам, которые работали, которые создавали это и общались с этими людьми. Если говорить о своих маленьких и скромных достижениях, это то, что мы потихонечку выстраиваем правильную маршрутизацию пациентов. Нравится или не нравится, но мы приучаем их, что все должно быть согласно тем нормативным документам, которые пишутся. Не для того, чтобы усложнить задачу и жизнь, а для того, чтобы обеспечить им максимальный комфорт и, в конечном итоге, оказание помощи. Потому что иногда такая «махновщина», которая присутствует, мол, нам так хочется – это неправильно. Как только люди поймут, куда им надо двигаться, я рассчитываю, что наша помощь будет гораздо эффективнее. Мы не будем вхолостую использовать наши ограниченные ресурсы и будем максимально находить тех пациентов, которым это требуется. Наверное, так бы я охарактеризовал свои маленькие успехи, потому что говорить о чем-то более глобальном пока рано.

Поддержка и подготовка медиков

- Кадры. Вы - человек, который приехали к нам, будем говорить, со стороны. Понимаете, как эта система работает в других субъектах. У нас действительно неплохой пакет поддержки, если мы говорим про привлечение сторонних кадров?

- На самом деле абсолютно конкурентоспособный. И заработная плата, в принципе, тоже конкурентоспособна. Здесь, мне кажется, проблема немножко имиджевая. Расскажу анекдот. Встречаются две крысы, белая и серая. Серая говорит: «Скажи, пожалуйста, вот меня травят, ставят крысоловки, а тебя кормят, поят». Белая ей отвечает: «Мне кажется, у тебя проблема с пиаром».

Просто в некоторых вещах с людьми надо встречаться, разговаривать. Можно привлекать сюда кадры. Я разговаривал с главным врачом, и он уже общался с руководством вуза, что мы должны иметь факультет последипломного образования. Как только люди покидают Псковскую область, они там обживаются, и им не хочется возвращаться обратно. Даже целевики, сейчас их заставляют выплачивать, но они выплачивают. У меня, к сожалению, сейчас девочка выплатила целевые деньги и будет уезжать, потому что они, увидев другое, хотят другое.

Конечно, для того, чтобы решить проблему, очень бы хотелось, чтобы медуниверситет подумал над созданием факультета последипломного образования. Это качественно бы решило все наши проблемы.

- То есть это была бы система, выстроенная до конца? А здесь звено вываливается, и теряются кадры?

- Там же тоже видят талантливых ребят. И как только их видят, их начинают всячески привлекать. Конкуренция жесткая. Поэтому это, мне кажется, главная проблема, которая не позволяет Псковской области решить свои кадровые вопросы. Потому что те же дополнительные выплаты на сельской местности, которые идут сверх зарплаты, абсолютно позволяют держать конкурентоспособную зарплату. Когда я приехал, первое, что стал изучать, это то, какие зарплаты получают здесь люди, чтобы понимать, о чем мы говорим. И я понял, что не так все плохо. Сложно, но неплохо. Это мое мнение.

Мы разговаривали с Евгением Сергеевичем, и он тоже поддерживает идею, что на базе областной больницы, если сделать факультет последипломного образования, мы бы закрыли эту брешь.

- Одно дело - привлекать готовые кадры со стороны, а другое дело - свои здесь воспитывать. Это совершенно разные потоки движения. Хотя при наличии факультета никто же не мешает высококвалифицированных специалистов привлекать сюда. Тем более, если нужны такие специальности, как реаниматологи, кардиологи.

- Нельзя привлечь десяток звезд. Ты привлечешь одну звезду, но она не сможет работать. Ей нужны девять лошадок, которые будут ей помогать что-то делать. А вот с лошадками у нас как раз проблема.

- Проблема. Звезду можно найти, а с лошадками у нас проблема. Ну и, соответственно, насколько остра кадровая проблема, если мы говорим про конкретно Великолукский филиал? Про Кунью я уже все поняла.

- Я не думаю, что она настолько остра. У нас есть определенные сложности, и сейчас они нас тянут немножко назад, поэтому мы будем перестраиваться. У нас есть резервы для того, чтобы, если не решить потребность в эндоскопической службе, в узких специалистах, но, во всяком случае, сделать эту проблему более контролируемой.

Мы по этому пути пойдем и будем общаться с сотрудниками, объяснять: как было, так жить невозможно, надо что-то менять. При этом, безусловно, никто не собирается ограничивать их в заработной плате, это не связано. Это просто некоторые изменения в их функционале. Поэтому я думаю, что мы сможем потихоньку эту проблему снять с той остроты, которая у нас существует сейчас, и доступность помощи сделать более привлекательной, чтобы люди не стремились бесконечно уезжать в другие регионы.

Узкие специалисты

- Денис Сергеевич, если мы говорим про узких специалистов и необходимость помощи помощи здесь и сейчас, получается, что вы из Южного филиала отправляете их сюда, в Псков?

- В чем-то мы отправляем сюда, в Псков. Сюда мы отправляем более тяжелых пациентов. Это тоже абсолютно нормальная история. Головное учреждение существует, и оно должно оказывать помощь братьям своим меньшим. Но проблема в том, что очень много людей, не веря в нас, уезжают в Санкт-Петербург и Смоленск. При этом конфликты возникают в двух ипостасях. В первую очередь они считают, что могут лечиться там, где хотят. Лечиться-то вы можете там, где захотите, но совершенно не обязательно, что мы обязаны вам давать те документы, которые вы хотите. И вот здесь у людей есть некоторое недопонимание, и возникает определенная конфликтная ситуация. Мы объясняем: ради Бога, мы не против, чтобы вы лечились в Смоленске, но мы по закону должны пройти несколько этапов, чтобы вы получили форму 057, о которой вы все мечтаете. При этом всегда рассказывают, что у всех этих учреждений имеется федеральные квоты, которые они могут использовать, но всегда их немножко придерживают на потом. Последняя история, когда мы выдали форму 057. Мне сказали, что люди хотели у нас оперироваться, но они не дождались по срокам.

Мы будем работать, мы будем менять свой пиар, мы будем поворачиваться к нашему населению, которое, конечно, на нас обижено. Это видно. Это понятно. Это неудивительно. И будем надеяться, что и население нас услышит и как-то будет понимать, что мы стремимся к лучшему.

Если нас постоянно ругают, то в какой-то момент людям становятся все равно, тем же врачам. И они хотят, чтобы иногда говорили «спасибо». Никакого двойного дна в этих словах, я надеюсь, никто не воспринял. Будем работать, будем жить. Жизнь продолжается, и всегда надо стремиться к лучшему.

Беседовала Любовь Кузнецова