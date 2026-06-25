В региональном парламенте подвели итоги второго Всероссийского аграрного диктанта

Итоги второго Всероссийского аграрного диктанта подвели в Законодательном Собрании Псковской области. В зале заседаний, где в день акции работала одна из офлайн-площадок, собрались участники мероприятия – депутаты Алексей Севастьянов, Андрей Маковский и сотрудники аппарата Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Заксобрания.

Фотографии: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Региональный модератор диктанта, председатель комитета Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов напомнил, что акция прошла в рамках партийного проекта «Единой России» «Российское село» при поддержке Россельхозбанка и Минсельхоза РФ. Всероссийское тестирование охватило 82 субъекта страны. Задания включали вопросы по растениеводству, животноводству, экономике и цифровизации агропромышленного комплекса.

В Псковской области проверку знаний прошёл 1631 человек. Диктант писали на 40 площадках – по этому показателю область заняла 44-е место среди регионов России.

«Благодарю всех за проявленную активность и достойные результаты. Скажу честно, некоторые вопросы оказались непростыми даже для профильных специалистов. Поэтому особенно ценны ваше стремление к новым знаниям», – отметил Андрей Козлов.

Организаторы вручили участникам, показавшим лучшие результаты, дипломы и партийные сувениры, а также подготовили для всех тематическое угощение – свежую клубнику. Затем состоялась «работа над ошибками»: собравшиеся вместе разобрали сложные задания и обсудили правильные варианты ответов.