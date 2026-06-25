Почетное звание «Край партизанской славы» в этом году получил Новоржевский округ

По традиции накануне памятной даты, Дня партизан и подпольщиков, рассмотрели ходатайства муниципалитетов о присвоении почетного звания «Край партизанской славы». В этом году его получил Новоржевский муниципальный округ, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Михаил Ведерников / «ВКонтакте»

Администрация дважды подавала заявку, в 2024 и 2025 годах, но тогда комиссия рекомендовала доработать материалы. На сегодня все замечания учтены.

«Видим настойчивость и неравнодушное отношение жителей к сохранению памяти, активное участие в патриотических акциях и благоустройстве захоронений, в том числе с привлечением ТОСов и молодежи», — отметил Михаил Ведерников.

Глава Новоржевского округа Любовь Трифонова подробно рассказала о партизанском движении на этой территории. В годы войны в округе действовали и крупные соединения, и диверсионные отряды — такая концентрация объяснялась близостью к важным транспортным магистралям. Около 900 партизан и подпольщиков погибли в тяжелых боях, их имена увековечены.

Ранее звание было присвоено Дедовичскому, Себежскому, Невельскому, Новосокольническому, Струго-Красненскому, Гдовскому, Усвятскому и Бежаницкому районам. Новоржевский стал девятым.