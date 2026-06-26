Как избежать «сердечных катастроф»?

Если представить человеческий организм, как гибкую систему труб: сердце - насос, артерии - магистрали, вены - систему распределения, то сердечно-сосудистая катастрофа - это внезапная авария, когда в какой-то момент труба закупоривается, давление падает, и «механизм» перестаёт работать. В случае с сердцем это инфаркт миокарда.

О том, чем опасно это состояние, как его вовремя распознать и главное - какие профилактические меры позволят его избежать, Псковской Ленте Новостей рассказала врач-кардиолог отделения плановой кардиологии Псковской областной клинической больницы Анастасия Пескова.

Перекрыли кислород

- Что такое сердечно-сосудистые катастрофы?

- Чаще всего, под термином «сердечно-сосудистые катастрофы» подразумевается острый инфаркт миокарда. Катастрофа - потому что это жизнеугрожающее состояние, которое может окончиться летальным исходом.

Сердце - орган, который качает кровь. При инфаркте миокарда происходит закупорка артерий, нарушается приток крови к участку сердцу. Оно не получает кислород. Это как если резко перекрыть воздух, то будешь задыхаться, начнется паника. И если такое состояние не устранить, то человек погибнет. То же самое с сердцем. Участок сердца, за который отвечает артерия, погибает и перестает выполнять свои функции, что может вызвать и жизнеугрожающую аритмию и разрывы, тем самым - привести к летальному исходу.

Бывает, что приступ может возникнуть на фоне, казалось бы, полного благополучия у человека, который раньше никогда не обращался к врачам. И может привести к гибели или инвалидности.

- Как вовремя распознать инфаркт?

- Чаще всего симптомы возникают остро: появляется боли за грудиной, жгучие, давящие, сжимающие, они могут проявляться по-разному. У некоторых может возникнуть одышка, ухудшается состояние, нарушается гемодинамика (падает давление, и человек не может заниматься той деятельностью, которой занимался, даже обычной, бытовой). И тут идёт счёт на часы. Чем быстрее поможем, тем больше шансов, что человек впоследствии вернется к своей обычной жизни.

Правило «золотого часа»

- Что нужно делать?

- Незамедлительно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь. При подозрении на инфаркт врач принимает решение о госпитализации такого пациента. В больнице его осматривает кардиолог. Он собирает подробный анамнез, выясняет характер боли, её иррадиацию, а также факторы риска - возраст, наследственность, наличие гипертонии, диабета, курения. Параллельно проводят ЭКГ - это один из самых быстрых и важных методов, чтобы выявить признаки ишемии или некроза миокарда.

По результатам первичного обследования врач либо направляет пациента на операцию, либо углубляет диагностику. Например, проводит коронарографию для оценки проходимости коронарных артерий и принимает решение о тактике лечения, чтобы возобновить доступ к крови к тканям.

- Как быстро нужно реагировать пациенту или его близким?

- При инсульте, и при инфаркте есть правило «золотого часа». Это период времени после появления первых симптомов острого состояния, в течение которого лечение наиболее эффективно. Чем раньше будет оказана специализированная медицинская помощь, тем выше шансы на выздоровление и сохранение функций органа. Чем позже, тем перспективы хуже.

- Какие последствия в этом случае могут быть?

- Последствия тяжелые, вплоть до летального исхода. Также инфаркт может привести к инвалидности. У человека появляется хроническая сердечная недостаточность, одышка, отеки. Он уже не способен вернуться к обычной жизни и вынужден принимать множество лекарств.

Сердце под контролем

- Бывает ли инфаркт «тихим» - без ярко выраженных симптомов?

- Такое может быть на фоне долгого хронического процесса, когда у пациента много сопутствующих патологий, таких, как например, диабет, болезнь почек. Но это редкие случаи. В основном, всё-таки пациент чувствует, что ему плохо.

- Есть такое понятие, как микроинфаркт?

- В медицине такого диагноза нет. Но иногда пациенты говорят: «Я приходил к терапевту, и мне сказали, что я перенес микроинфаркт на ногах». Скорее всего, речь идет о выявленных на ЭКГ или УЗИ сердца изменениях, причиной которых стал небольшой инфаркт, который не привел к тяжёлым последствиям.

- Кто больше подвержен инфарктам — мужчины или женщины?

- Мужчины. Причины: стресс, физические нагрузки, также зачастую они за своим здоровьем не следят, поэтому у них наиболее часто инфаркт случается в относительно молодом возрасте - после 40 лет. А вот после шестидесяти лет «присоединяются» и женщины. Это связано с изменениями гормонального фона: менопауза прошла, гормоны, которые нас защищают, выключаются. В последующем и гипертония, и холестерин - все дает о себе знать.

- Что нужно делать, чтобы избежать инфаркта?

- Избегать вредных привычек, курения, приема «нездоровой» пищи, способствующей повышению холестерина. Если есть в семье предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям - у близких родственников были инсульты, инфаркты, нужно обращать на это внимание. Также желательно регулярно проходить диспансеризацию для того, чтобы вовремя выявить опасные заболевания и начать их лечить.

Беседовала Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой