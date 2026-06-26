Псковский курсант стал победителем межведомственного конкурса научных работ

Курсант Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Харитонов стал победителем межведомственного конкурса научных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

В Университете ФСИН России подвели итоги межведомственного конкурса научных работ обучающихся образовательных организаций «Обеспечение безопасности, правопорядка и режимных требований правоохранительными органами Российской Федерации», приуроченного ко Дню работника подразделений режима и надзора уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

В конкурсе приняли участие более 40 научных работ, подготовленных курсантами, студентами и слушателями образовательных организаций ФСИН России, а также Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт-Петербургского университета МВД России, Университета прокуратуры Российской Федерации и Института ФСБ России.

По итогам конкурсного отбора победителем в номинации «Обеспечение личной безопасности подозреваемых, обвиняемых, осужденных» признан курсант 3 курса Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Харитонов. Научным руководителем выступил старший преподаватель кафедры организации режима Максим Богданов, под руководством которого была подготовлена конкурсная работа, получившая высокую оценку экспертной комиссии.