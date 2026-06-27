Почти 14 тысяч молодых псковичей обучаются в ссузах

13,7 тысяч человек обучались в образовательных организациях среднего профобразования региона по данным Министерства просвещения РФ на начало 2025/2026 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

«Быть молодым — это ставить перед собой амбициозные цели, быть готовым менять жизнь к лучшему, быть активным и стремиться к личностному росту. Молодежь является ключевым ресурсом для экономического развития. Численность занятого населения в экономике Псковской области в возрасте 15-39 лет в среднем за 2025 год составляла 118,6 тыс. человек, или 37,9% от занятого населения области», - отметили в Псковстате.

Особой ценностью для современной молодежи является получение образования. По данным Министерства науки и высшего образования РФ, на начало 2025/2026 учебного года в ВУЗах Псковской области обучалось 11,3 тыс. человек.