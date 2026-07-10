Интеллектуальный трамплин: как ПсковГУ меняет парадигму олимпиадного движения

Недавно московская школьница Екатерина Малкова переписала историю ЕГЭ, впервые за 25 лет набрав рекордные 500 баллов по пяти предметам. Фундаментом для этого абсолютного триумфа стала ее активная олимпиадная деятельность: призерство в олимпиаде «Ломоносов» по физике и победы в инженерных конкурсах сформировали тот уровень мышления, который позволил конвертировать олимпиадные знания в максимальные экзаменационные баллы и стать желанным абитуриентом для МГУ и МФТИ. Такой беспрецедентный кейс наглядно доказывает: глубокая олимпиадная подготовка — не просто «игра для избранных», а самая надежная стратегия для сдачи ЕГЭ на высочайший балл и поступления в самые престижные вузы страны.

Традиционно общество приписывало подобные успехи исключительно воспитанникам столичных лицеев, однако отечественная система выявления талантов стремительно эволюционирует и стирает границы между мегаполисами и регионами. Университеты всё чаще отходят от точечной работы с одаренными детьми и предлагают школьникам комплексные образовательные треки. Системная подготовка, межрегиональные сборы и поддержка молодых наставников формируют в настоящее время концепцию доступного «интеллектуального трамплина».

Именно такой трамплин, дающий шансы, сопоставимые с возможностями столичных школ, создает Псковский государственный университет. На базе вуза работает Научно-образовательный центр олимпиадного движения Северо-Западного федерального округа, который не просто готовит ребят к академическим баталиям, но и выстраивает работающий социальный лифт для школьников из глубинки, позволяя им претендовать на места в ведущих университетах страны. Как функционирует экосистема, привлекающая лучших тренеров и учеников со всей страны, и почему стереотип о недоступности олимпиад и, как следствие, сверхвысоких баллов ЕГЭ уходит в прошлое? В тонкостях относительно нового олимпиадного движения разбиралась Псковская Лента Новостей.

От региональной площадки до всероссийского масштаба

Псковский государственный университет инициировал создание структуры в 2023 году. Поводом послужило проведение в регионе заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. Руководство вуза решило не ограничиваться ролью организатора площадки, а выстроить полноценный процесс обучения.

«Мы не хотели быть только площадкой проведения олимпиады, мы решили осуществлять подготовку школьников нашей области, региона к заключительному этапу. Были привлечены преподаватели университета, также были приглашены спикеры — ведущие историки, члены Центральной предметно-методической комиссии», - поясняет директор Научно-образовательного центра олимпиадного движения СЗФО ПсковГУ Светлана Косачёва.

Изначально команда планировала охватить Северо-Западный федеральный округ, однако быстро вышла на всероссийский уровень. Сейчас обучающиеся приезжают из Мурманска, Вологды, Томска, Тамбова, Кирова, Якутии, Белгорода, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Ленинградкой области, г. Москвы и Московской области.

В Псков приезжают не только школьники, но и преподаватели. Они также учатся и повышают квалификацию, перенимают методики, поэтому псковские наработки в сфере подготовки к олимпиадам находят отклик далеко за пределами региона. Так, учитель из Южно-Сахалинска прошел обучение на сборах по истории и теперь планирует применить полученные наработки у себя.

Олимпиада требует не гениальности, а дисциплины и трудолюбия

Специалист центра, олимпиадный тренер Глеб Кулаев — один из многих псковских ребят, кто трудится здесь под руководством преподавателей. Он разрушает распространенный стереотип о недоступности интеллектуальных состязаний. «Успех зависит от объема проделанной работы и целеустремленности», – подчеркивает он. Тренер обращает внимание на математическое преимущество олимпиадного пути перед стандартной сдачей единого государственного экзамена:

«Во время подготовки к олимпиадам у вас будет за год 10 попыток, а за три года — 30 попыток, потому что 10 перечневых умножаем на три. Если же говорить о подготовке к ЕГЭ на хорошие баллы, это тоже требует больших усилий, но у вас всего одна попытка. Именно поэтому я настоятельно призываю к продвижению олимпиад. Две главные причины, по которым ими занимаются так мало людей: о них мало знают и их боятся».

Глеб Кулаев советует школьникам и их родителям не бояться конкуренции и активно участвовать в перечневых олимпиадах от ведущих вузов (МГУ, ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС). Стоит отметить, что специалист выиграл олимпиаду РАНХиГС и теперь учится на бюджетном месте в Высшей школе экономики.

Связи, полученные на сборах, определяют дальнейшую траекторию выпускника

Его коллега, также псковский парень и тренер, работающий под руководством наставников, Сергей Крушеванов выделяет коммуникативный аспект образовательных смен. По его мнению, совместная учеба в неформальной обстановке формирует прочное профессиональное сообщество. «Когда ты находишься в мини-лагере и при этом много учишься, ты довольно близко общаешься со своими коллегами из других регионов... Ты можешь посоветоваться, например, со старшими товарищами... Это очень полезно даже для внеучебной деятельности», – отмечает он.

Сергей Крушеванов, ставший призером заключительного этапа и ныне студент МГУ, подтверждает эффективность такого подхода. По его словам, выпускники центра успешно учатся в Калининграде, Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве. Они поддерживают связь, делятся информацией о специфике поступления в разные вузы и помогают младшим товарищам ориентироваться в образовательной среде.

Инфраструктура и форматы взаимодействия

Центр олимпиадного движения ПсковГУ ведет подготовку по шести направлениям: литература, история, мировая художественная культура, математика, обществознание и биология. Команда предлагает разнообразные форматы взаимодействия, организует дистанционные лекции, очные сборы и летние интенсивы. Например, в рамках молодежного форума «Истоки» при поддержке «Росмолодёжи» эксперты проводят пятидневные учебные треки по истории.

«Мы разрабатываем различные образовательные смены. В Центре олимпиадного движения уже прошли биология, физика, математика. Скоро для школьников 7-8 классов будет смена по истории, а далее - старт подготовки к олимпиадному сезону 2027 года - наши традиционные августовские сборы», - раскрывает детали организации летних смен Светлана Косачёва.

Как отмечает директор центра, во время смен участники посещают лекции, практические занятия, мастер-классы, получают индивидуальные консультации с преподавателями. Разобраться в структуре олимпиадных заданий и эффективнее подготовиться к финальному этапу помогают опытные педагоги и наставники.

Для учителей участие в сборах - это ещё и возможность повысить квалификацию: в программы включается дополнительная профессиональная подготовка с выдачей удостоверения государственного образца.

Государственная поддержка и академические привилегии

Псковский государственный университет на протяжении четырех лет выступает инициатором проведения заключительных этапов ВсОШ в регионе. При поддержке правительства области вуз принял состязания по истории, обществознанию, литературе и немецкому языку. Обучающиеся центра показывают стабильно высокие результаты.

Диплом победителя или призера ВсОШ дает абитуриенту существенные преимущества. Вуз зачисляет школьника на профильное направление без вступительных испытаний (требуется сдать только обязательные экзамены по русскому языку и математике) либо начисляет 100 баллов за предмет, соответствующий олимпиаде. Абитуриент может использовать диплом на протяжении четырех лет.

Деятельность Научно-образовательного центра олимпиадного движения СЗФО ПсковГУ открывает новый взгляд на современную систему выявления талантов. Учреждение меняет саму парадигму подготовки: из закрытого процесса олимпиадное движение становится доступным, системным и масштабным социальным лифтом.

Ключевое преимущество центра — его кадровый состав. В первую очередь это преподаватели высочайшего уровня, чьи профессионализм и академические знания формируют фундамент подготовки школьников. Именно они задают высокую планку и транслируют эталонные подходы к обучению.

Их эффективно дополняют молодые тренеры из числа вчерашних выпускников центра, уже прошедших путь от первых проб до побед на всероссийских олимпиадах. Они говорят с аудиторией на одном языке, знают цену каждой ошибке и понимают психологические барьеры, с которыми сталкивается подросток.

Такой тандем мастерства и молодости создает уникальную образовательную среду, где за фундаментальной базой стоит академическая школа, а за доверием и поддержкой — живой опыт победителей.

ПсковГУ — точка сбора талантов со всей страны, как студентов, так и школьников. Через работу центра университет выстраивает систему, где рождается живое сообщество мыслящих людей. Это не просто подготовка к олимпиадам — это среда, в которой жажда познания, профессиональное наставничество и инфраструктурная поддержка открывают перед школьниками двери ведущих университетов страны.

Екатерина Власьева