Житель Дновского округа пойдет под суд за кражу мостового бруса у РЖД

Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Дновского муниципального округа за кражу имущества ОАО «РЖД». Мужчина обвиняется по части 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

По версии дознания, в мае 2026 года обвиняемый, движимый корыстными побуждениями, проник на территорию филиала РЖД. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он тайно похитил брус хвойный мостовой. Сумма ущерба составила 20 453 рубля 88 копеек. С похищенным имуществом мужчина скрылся.

Личность мужчины установили и задержали сотрудниками Псковского линейного отдела МВД России на транспорте.

Уголовное дело прокуратура направила в Дновский районный суд Псковской области для рассмотрения по существу.