Рак молочной железы: врач-онколог рассказал, как жить и бороться со страшным диагнозом

В России ежегодно выявляют около 700 000 злокачественных новообразований. Самое распространенное среди женщин – рак молочной железы, на него приходится более пятой части случаев, ежегодно в стране регистрируется порядка 80–84 тысяч таких новообразований. Почему нужно прислушиваться к сигналам своего тела, как диагностировать заболевание на ранних стадиях, а также о достижениях современной медицины в лечении в интервью Псковской Ленте Новостей рассказал врач-онколог Павел Алексеенко.

Фото из соцсетей Павла Алексеенко

- Начнем немножко издалека. Рак молочной железы - этот диагноз у всех на слуху, но вряд ли все вдаются в подробности. Для дальнейшего диалога давайте кратко обозначим, что понимается под раком молочной железы и по каким причинам он возникает?

- Рак молочной железы - это злокачественная опухоль, которая развивается из клеток протоков или долек молочной железы. В норме клетка живет по строгим правилам - делится, выполняет свою функцию и вовремя погибает. При раке часть этих правил ломается. Клетка начинает делиться бесконтрольно, может прорастать в окружающие ткани, попадать в лимфатические узлы и при запущенном процессе давать метастазы.

Важно понимать: рак молочной железы - это не одна болезнь, а целая группа разных опухолей, они делятся на разные типы. Они ведут себя по-разному и лечатся по-разному. Поэтому сегодня мы лечим не просто рак груди, а конкретный биологический вариант опухоли у конкретной женщины. Одной единственной причины обычно нет

Нельзя сказать, что из-за этого у человека появился рак. Чаще это сочетание факторов: возраст, наследственность, гормональные влияния, образ жизни, лишний вес, алкоголь, малоподвижность, поздняя первая беременность или отсутствие родов, длительная гормональная терапия в менопаузе, перенесенное облучение грудной клетки. При этом большинство случаев РМЖ возникает у женщин без явной семейной истории. То есть если у мамы и бабушки рака не было, это не значит, что риск нулевой. Около 80% случаев рака молочной железы возникают у женщин без специфических факторов риска, кроме пола и возраста.

- Как и у любого заболевания, у онкологии есть группы риска. Кто входит в группу риска по раку молочной железы?

- В первую очередь риск повышается с возрастом. Чем старше женщина, тем выше вероятность столкнуться с заболеванием. Но это не значит, что молодые женщины не болеют. Болеют, просто реже.

К группе повышенного риска относятся женщины, у которых были случаи рака молочной железы или рака яичников у близких родственников, особенно если заболевание возникало в молодом возрасте. Отдельно настораживает рак молочной железы у мужчины в семье. Также важны известные мутации BRCA1, BRCA2, PALB2 и некоторые другие наследственные синдромы. Есть и ненаследственные факторы, о которых я сказал ранее.

- Какие первые «звоночки» к тому, чтобы пройти обследование? На что пациенты жалуются в первую очередь?

- Самый частый повод обращения - это уплотнение в молочной железе. Причем классическая ловушка такая: «не болит, значит ничего страшного». Это неверно. Рак молочной железы на ранних этапах часто не болит.

Насторожить должны: новый узел или уплотнение в груди, втяжение кожи или соска, изменение формы молочной железы, асимметрия, которая раньше не была заметна, выделения из соска, особенно кровянистые, покраснение или утолщение кожи, симптом лимонной корки, незаживающая ранка на соске или ареоле, шелушение соска, увеличение подмышечных лимфоузлов.

Но ключевая мысль: ранний рак часто вообще никак себя не проявляет. Женщина может прекрасно себя чувствовать, ничего не находить при самоосмотре, а на маммографии уже будет маленькая опухоль или микрокальцинаты. Ждать симптомов - плохая стратегия.

- Как выявляется заболевание?

- Самый точный метод диагностики рака - это не УЗИ, не маммография и не МРТ. Окончательный диагноз ставит биопсия с гистологическим исследованием. Снимки позволяют заподозрить опухоль, оценить ее размеры, расположение и распространенность, но точку ставит морфология.

Маммография - это основной метод скрининга у женщин старше 40 лет. Она хорошо выявляет непальпируемые опухоли и микрокальцинаты, которые могут быть признаком ранних форм рака. В рамках диспансеризации женщинам с 40 до 75 лет предусмотрена маммография один раз в 2 года.

УЗИ молочных желез - это очень важный дополнительный метод. Оно особенно полезно для молодых женщин, при плотной железистой ткани, при кистах, при оценке подмышечных лимфоузлов, а также для навигации при биопсии. Но УЗИ не должно полностью заменять маммографию у женщин старше 40 лет, потому что часть важных изменений, например микрокальцинаты, лучше видны именно на маммографии.

МРТ молочных желез - самый чувствительный метод визуализации, но это не метод для всех подряд. МРТ используют по показаниям: высокий наследственный риск, мутации BRCA, очень плотная ткань, спорные данные маммографии и УЗИ, оценка распространенности процесса, подозрение на наличие нескольких очагов поражения, контроль ответа на предоперационную лекарственную терапию, иногда при имплантах.

- Можете озвучить примерную «дорожную карту» для пациента с подозрением на онкологию?

- Если есть подозрение на рак, стандартный маршрут такой: осмотр, двусторонняя маммография, УЗИ молочных желез и регионарных зон, core-биопсия опухоли, гистология, иммуногистохимия с определением рецепторов эстрогена, прогестерона, HER2 и Ki-67. По показаниям добавляются МРТ, КТ, сцинтиграфия костей, ПЭТ-КТ, генетическое тестирование.

- Насколько мне известно, при раке молочной железы нередко приходится производить резекцию молочной железы. Для многих девушек это может стать серьезным испытанием и стрессом. Что им делать в таких случаях? Какие сейчас существуют методы лечения РМЖ, что из этого применяется в Псковской области?

- Подход изменился очень сильно. Раньше рак молочной железы часто воспринимался как болезнь, где главное - как можно больше удалить. Сейчас медицина ушла от грубой логики «чем больше операция, тем лучше». Сегодня главный принцип другой: лечить достаточно радикально, но без лишней травмы.

Современное лечение включает несколько направлений: хирургия, лучевая терапия, химиотерапия, гормонотерапия, анти-HER2 терапия, таргетная терапия, иммунотерапия для отдельных подтипов, препараты для пациентов с BRCA-мутациями. Иногда лечение начинается с операции, а иногда сначала проводится лекарственная терапия, чтобы уменьшить опухоль и повысить шанс на органосохраняющую операцию.

Сегодня в России есть большое количество таргетных препаратов, которые оказываются наиболее эффективны, поскольку действуют более прицельно, что подтверждают результаты международных рандомизированных исследований.

Хирургия тоже стала другой. Если раньше часто выполнялась мастэктомия (удаление молочной железы), то сейчас при ранних стадиях во многих случаях возможна органосохраняющая операция с последующей лучевой терапией. Вместо удаления всех подмышечных лимфоузлов при ранних стадиях часто выполняется биопсия сторожевого лимфоузла, это позволяет снизить риск лимфостаза, боли и ограничения движения руки.

Что касается Псковской области - у нас выполняются практически все методы диагностики и лечения рака молочной железы.

Важно - не всегда приходится удалять всю молочную железу. Еще раз скажу, что очень часто при раннем раке возможно органосохраняющее лечение: удаляется опухоль с безопасным краем здоровых тканей, затем проводится лучевая терапия. Это позволяет сохранить молочную железу и при этом не проиграть в онкологической безопасности, если показания выбраны правильно

Но да, даже органосохраняющая операция психологически непроста. Для женщины молочная железа - это не просто орган. Это про тело, женственность, сексуальность, материнство, самоощущение. Поэтому задача врача - не только удалить опухоль, но и провести пациентку через этот путь максимально бережно.

Что помогает? Во-первых, нормальный разговор до операции: что именно будет удалено, где будет рубец, как изменится форма груди, нужна ли лучевая терапия, возможна ли реконструкция. Во-вторых, онкопластический подход, когда хирург думает не только о радикальности, но и о внешнем результате. В-третьих, реконструкция, одномоментная или отсроченная, если она показана и безопасна. В-четвертых, психологическая поддержка, потому что страх перед лечением иногда тяжелее самого лечения.

Еще важно сказать - реконструкция не мешает онкологическому наблюдению, если она выполнена правильно и по показаниям. А если реконструкция невозможна сразу, это не значит, что вопрос закрыт навсегда. Иногда безопаснее сначала закончить основное лечение, а потом вернуться к восстановлению формы груди.

- Интересный факт: рак молочной железы встречается и у мужчин. Можете рассказать о таких случаях?

- Да, мужчины тоже болеют раком молочной железы. Это редкая ситуация, но не казуистика. Около 0,5-1% случаев рака молочной железы приходится на мужчин.

Проблема в том, что мужчины обычно не думают о таком диагнозе. Увидел уплотнение под соском, решил, что ударился, воспалилось, возрастное, гормоны, гинекомастия. И тянут. Из-за этого у мужчин рак молочной железы нередко выявляется позже.

Симптомы похожи: уплотнение в области соска или ареолы, втяжение соска, выделения, покраснение, шелушение, язвочка, увеличение лимфоузла в подмышке. Факторы риска: возраст, семейная история, BRCA-мутации, ожирение, заболевания печени, синдром Клайнфельтера, облучение грудной клетки. Лечение у мужчин в целом строится по тем же онкологическим принципам: операция, лекарственная терапия, лучевая терапия по показаниям.

- Какие перспективы у пациентов с подобным диагнозом? Может быть, есть статистика, какой процент излечившихся?

- Прогноз стал заметно лучше. И дело не в одном чудо-препарате, а в сумме факторов: лучше диагностика, чаще выявляем ранние стадии, точнее определяем подтип опухоли, грамотнее подбираем лекарственную терапию, активнее используем органосохраняющее лечение, таргетные препараты, анти-HER2 терапию, гормонотерапию, иммунотерапию у отдельных пациенток.

Но я бы аккуратно относился к слову «излечившиеся». В онкологии чаще говорят о 5-летней выживаемости, ремиссии, отсутствии признаков заболевания. Почему? Потому что прогноз зависит от стадии, подтипа опухоли, возраста, сопутствующих заболеваний, ответа на лечение, поражения лимфоузлов, рецепторного статуса.

Рак молочной железы сегодня, особенно выявленный рано, это не автоматический смертный приговор. Но время здесь имеет цену. Чем меньше опухоль и чем раньше начато лечение, тем больше возможностей сохранить здоровье, качество жизни и саму молочную железу.

- В завершение расскажите немного о профилактике РМЛ?

- Первое: не жить в иллюзии, что рак можно полностью предотвратить. Нельзя. Но можно снизить риски и резко повысить шансы выявить болезнь рано.

Что можно сделать уже сегодня: поддерживать нормальный вес, регулярно двигаться, ограничить алкоголь, не курить, высыпаться, контролировать метаболическое здоровье, не принимать гормональные препараты без врача, особенно в менопаузе, знать семейную историю по раку молочной железы, яичников, простаты и поджелудочной железы. Если в семье были ранние случаи рака, стоит обсудить с врачом генетическое консультирование.

Второе: проходить обследования по возрасту. После 40 лет - маммография раз в 2 года в рамках диспансеризации. Если есть высокий риск, схема может быть индивидуальной и начинаться раньше. Самообследование полезно не как метод диагностики рака, а как способ знать свою норму. Женщина должна понимать, как обычно выглядят и ощущаются ее молочные железы, чтобы заметить новое изменение.

Третье: не бояться врача. Большинство уплотнений в молочной железе - это не рак. Но отличить безопасное от опасного должен специалист, а не интернет, соседка или мысль «само пройдет». Рак молочной железы лучше всего лечится тогда, когда он маленький, молчит и найден вовремя.

По российским рекомендациям для пациенток после лечения также доказано положительное влияние здорового образа жизни: отказ от курения, поддержание оптимального веса, физическая активность, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, ограничение алкоголя, фастфуда, красного и переработанного мяса, сахаросодержащих напитков. Это разумные советы и для профилактики в целом.

- Может, дадите какое-нибудь напутствие девушкам и женщинам?

- Я бы хотел, чтобы женщины запомнили простую мысль: маммолог нужен не тогда, когда уже страшно. Маммолог нужен, чтобы страшного не пропустить. Рак молочной железы сегодня лечится гораздо лучше, чем 20 лет назад, но у врача и пациентки должен быть один общий союзник - время. Чем раньше мы встречаем болезнь, тем больше у нас возможностей победить ее аккуратно, эффективно и с меньшими потерями для женщины.

Беседовал Андрей Николаев

Президент Всероссийской ассоциации онкобольных «Здравствуй!» Ирина Боровова отмечает, что при раннем выявлении рака 90% женщин можно вылечить или добиться стойкой ремиссии: