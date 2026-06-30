Борис Елкин: Июнь был дождливым, вопрос покоса травы стоит остро

Содержанию города в порядке уделяется особое внимание со стороны администрации Пскова. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил глава областного центра Борис Елкин.
«Июнь был дождливым, и вопрос покоса травы остро стоит. Стараемся не запускать этот момент и все делать вовремя. Сейчас ситуация стабилизировалась. Многие согласятся с тем, что есть неразмежеванные территории. Они требуют внимания, эти места мы отрабатываем силами наших муниципальных казенных предприятий, в том числе. Делаем своими силами. Не все территории города попадают в покос. Часть попадает к управляющим компаниям, потому что это территории многоквартирных домов. Территории между дорогами, между парками мы в точечном режиме отрабатываем. Особое внимание уделяем содержанию города», – сказал Борис Елкин.
По его словам, если не заниматься содержанием, то любой ремонт быстро приходит в упадок, и восстанавливать это потом - еще дороже.
«Отремонтировать можно все и в большом количестве, но если это должным образом не содержать, то это быстро придет в негодность. Если вдоль дороги не покосить пару лет, то там будет вокруг просто лес: сначала пойдет кустарник, а потом уже и деревья. Это тот вопрос, который, если вовремя не закрыть, дальше устранять будет хуже и дороже», – добавил глава города.