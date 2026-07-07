«Не бросить и заинтересовать»: Главврач Порховской больницы — о ФАПах, студентах и доверии к коллективу

Сельская медицина держится на людях. Но что делать, если фельшерско-акушерские пункты (ФАП) строятся, а работать в них некому? Как вырастить собственные кадры и почему жалоба пациента — это не повод для обиды, а знак к улучшению работы? О личном участии, умении слушать и нежелании бросать молодых специалистов один на один с трудностями профессии в сфере здравоохранения рассказал главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

— Каждый год строятся фельдшерско-акушерские пункты, но ни для кого не секрет, что самое проблемное место здравоохранения — это кадры. Как работают ФАПы в условиях кадрового дефицита?

— 70% населения Псковского муниципального округа — это люди, проживающие за пределами районных центров. Такая отдаленность, конечно, вызывает потребность и в фельдшерах, и в ФАПах. Их строительство началось еще в 2019 году и продолжается до сих пор. И действительно, многие говорят: мол, понастроили, а работать там некому.

Но дело в том, что я лично езжу по колледжам. Несколько раз мы выезжали в Великолукский колледж и в наш Псковский медицинский колледж. Ребята к нам регулярно летом и осенью приезжают на практику. А нам есть что показать: современные, теплые и комфортные здания, автоматизированное рабочее место, оснащенное современным оборудованием. Поэтому ребята более охотно идут и в профессию, и на такие рабочие места. Это без сомнения. Я вижу, как они заинтересованы.

Мы не скрываем, что проблема с дефицитом все еще есть, особенно в среднем медперсонале. Но хотелось бы отметить, как нам в ковид фельдшера помогали в поликлинике. Это была просто неоценимая помощь, и мы это помним, ценим. Поэтому сейчас мы выстраиваем работу так, чтобы фельдшер на вверенной ему территории, в зоне обслуживания ФАПа, был таким нашим помощником, администратором. Неважно, какой у тебя пациент, даже если это не твой уровень, ты должен, обязан и можешь этого пациента взять и довести до того уровня помощи, который ему нужен, будь то городская поликлиника или учреждение более высокого уровня. Ты обязан это сделать. Мы работаем в такой связке взаимодействия.

У нас 48 ФАПов. Где-то есть постоянные фельдшеры, а где-то фельдшеры-заместители, которые совмещают несколько ФАПов и объезжают их в течение недели. Такое есть, но за каждым пунктом закреплен свой фельдшер.

Это направление очень важное, нужное, и мы, конечно, будем его продолжать развивать. В этом году четыре новых ФАПа будут установлены в Дновском округе и два — в Порховском. На следующий год планируются еще в Бежаницах и Локне. В прошлом году пять ФАПов было установлено. И этот процесс, благодаря решению Владимира Владимировича (Путина – ред.), продлен до 2030 года.

— Вы уже сказали, что лично выезжаете в колледжи. Наверняка работаете с целевиками, молодыми специалистами, по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер». Как оцениваете эту работу?

— Да, вы знаете, с каким вниманием Михаил Юрьевич (Ведерников – ред.) и наше Законодательное Собрание депутатов отнеслись к детальной проработке этих мер поддержки. И когда мы сложили все, что предоставляется молодым или уже состоявшимся коллегам — это, можно сказать, уровень Санкт-Петербурга и Москвы. Все что нужно для привлечения кадров выполнено по максимуму.

Единственное, перед нами стоит задача отработать с каждым индивидуально. Вот к нам в Порхов прибыл студент, второгодка-ординатор по хирургии. Мы с ним вместе объехали все наше хирургическое отделение, познакомили со всеми врачами, выделили наставника. Это и есть индивидуальная проработка. Я просто помню свое время: когда-то я был абсолютно брошен в ординатуре в первые дни работы. Это стресс, всегда стресс, безусловно.

— То есть у вас такого, чтобы, простите за выражение, болтались без дела и без наставника, нет?

— Мало того, мы хотим, чтобы человек не просто был занят делом — дело разное найти можно. Мы стараемся их реально заинтересовать, не отвадить от возвращения в профессию, а именно заинтересовать тем, что мы можем. Я не побоюсь сказать: когда мы проехались с этим студентом, он признался, что приятно удивлен. После стольких лет учебы в Санкт-Петербурге он не ожидал, что у нас такой уровень. Даже в районных центрах этот уровень приличный, хороший.

Сейчас к нам прибыло порядка 10–15 человек на практику — студенты разных курсов, от первого до пятого. Причем один первокурсник вообще из Санкт-Петербурга приехал, здесь на время практики проживает. Мы стараемся с каждым индивидуально проговорить, кто чем хотел бы заниматься, куда хотел бы пойти в дальнейшем. С хирургом, например, прорабатываем: в четверг будет операция — отправим группу на операцию. Только не бросать, чтобы заинтересовать и не отвадить — это наша первоначальная и большая задача.

Второй момент: я приятно удивлен системой образования в Порхове. В первый год моей работы на меня активно выходили классные руководители и учителя — и не только выпускных классов. Мы провели порядка пяти-шести экскурсий по поликлиникам. Приходили не два-три человека, а как минимум полкласса. Это были реально заинтересованные ребята, которые рассматривают возможность связать жизнь со здравоохранением. И это очень приятно, потому что это наше будущее.

Знаете, тенденция к «приезжим» врачам, как было до 2020 года, как-то уходит. Я этого не очень вижу. Когда к тебе приезжает врач со стороны, ты вообще ничего о нем не знаешь. Конечно, какие-то цифровые технологии позволяют узнать по прошлому месту работы, но человека ты все равно не знаешь. А здесь ребята возвращаются к своим родителям, к своему родному дому. Нам с ними проще, они знают все о своем регионе. Мы делаем упор на таких ребят.

— С какими учебными заведениями работаете?

— Недавно у нас проходила ярмарка вакансий с Мечникова, с Первым медом. Месяца три назад мы в Алмазово ездили на ярмарку вакансий. Это вообще нон-стоп, так скажем. Со Смоленским медом — да. У нас есть и целевые квоты на поступление. Плюс выездные виды общения со студентами — сейчас и университеты, и институты уже понимают, когда это нужно сделать, кого собрать. Это уже рабочие моменты, мы на них особого внимания даже не акцентируем.

— Философский вопрос. Те студенты, которые к вам возвращаются, коллеги, которых удается привлечь из других регионов... Вы, наверное, можете им и моральную поддержку оказать. Вы говорите — семь лет уже здесь. Смотрю на вас и понимаю, что не просто адаптировались, а прижились. Для меня Порховский район — родной, я знаю специфику людей, мы можем быть «колючими». Но вы так тепло отзываетесь и о населении, и о руководстве. Есть ли у вас желание по-отечески, по-человечески опекать тех, кто приезжает?

— Я считаю, что общение, коммуникация вообще безумно важны. Вообще все наши проблемные моменты, связанные с жалобами на врачей, на организационные моменты, связаны с отсутствием коммуникации. Я абсолютно спокойно, по-рабочему отношусь к любым обращениям.

Любое обращение требует внимания — это во-первых. Во-вторых, оно позволяет нам обратить внимание на то, где у нас идет какой-то провал, где мы недоработали. По моему опыту, за все это время такого, чтобы жалоба была совсем необоснованной, не было. Либо наша недоработка в организационном моменте, либо медработник что-то не то сказал. Но я своих коллег приучаю: не надо ершиться сразу. Это рабочий момент. Мы должны принять, отработать и сделать так, чтобы человек был удовлетворен нашей работой.

— То есть это для вас повод улучшить работу внутри коллектива?

— Абсолютно. Более того, у меня существует телефон горячей линии главного врача. Это лично мой телефон, никакого секретаря, никакой регистратуры. Напрямую всегда со мной. Я официально выкладывал о нем информацию. Но многие люди получали даже мой личный телефон. Я никогда не переживал из-за этого. Люди, кто со мной созванивался, знают, что я абсолютно всегда отвечаю.

И знаете, что меня удивляло? Люди звонят и извиняются за беспокойство, хотя это официальная линия. Мне даже было иногда неудобно. Но вы же звоните — значит, уже есть необходимость. Поэтому я всегда отвечаю, всегда стараюсь помочь.

Это и есть повод — не обозлиться, не поругаться с человеком, а посмотреть, почему ему пришлось звонить главному врачу. Это важно. Значит, какой-то этап пропущен. Либо твой заместитель где-то не услышал и не туда направил, либо на местах где-то сбоит. Мы очень адекватно относимся к этому.

Я всегда на связи. Все, кто меня приглашает — я никогда никому не отказал. Могу прийти в любой коллектив, на встречу с главой. Потому что я считаю — это очень важно услышать какие-то моменты, на которые обязательно стоит обратить внимание.

Беседовала Любовь Кузнецова.