В Печорах 135 молодых педагогов обсудили вызовы современного воспитания на проекте «Истоки.Школа»

В Печорах завершился третий заезд Всероссийского проекта «Истоки. Школа» – «Воспитание». Он прошёл с 28 июня по 2 июля и объединил 135 молодых педагогов, наставников и специалистов по работе с детьми из 50 регионов России. Организатором выступил Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке Института изучения семьи, детства и воспитания Министерства просвещения Российской Федерации и Движения Первых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии предоставили организаторы

К участникам обратилась заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова:

«Проект "Истоки. Школа" стал площадкой для обмена опытом, поиска новых идей и формирования единого образа духовно-нравственного воспитания нового поколения, способного критически мыслить, быть активным и ответственным по отношению к себе и миру. Особенно ценно, что участниками смены стали молодые педагоги и учителя, заинтересованные в совершенствовании своих навыков и компетенций. Именно от вас зависит то, какие ценности будут взращены в наших детях, каким будет их мировоззрение. Смена "Воспитание" создана для того, чтобы поддержать вас в этом благородном и непростом деле. Печоры – город с многовековыми духовными традициями. Это место, где история и культура прошлого соприкасается с настоящим, где можно найти вдохновение и почувствовать глубинную связь с Родиной. Уверена, что атмосфера этого города станет прекрасным подспорьем в продуктивной работе и личном осмыслении».

Программа заезда была выстроена вокруг актуальных вызовов, с которыми сталкиваются педагоги. Участники отрабатывали навыки выстраивания диалога с ребёнком без давления, сохранения авторитета взрослого и взаимодействия с родительским сообществом. Особое внимание уделили методам распознавания сложных ситуаций за поведением подростка, а также воспитанию через доверие и личный пример.

«Заезд "Воспитание" мы изначально задумывали не как набор лекций, а как пространство, где можно пробовать, спорить и искать решения вместе. Педагоги учились замечать за внешним поведением ребёнка его запросы и собрали практические рекомендации по работе с разными группами детей – от активистов до тех, кому сложнее включаться в процесс. В программе появились форматы, которые редко встретишь на подобных площадках: утренний вестник с разбором новостей о воспитании, вечер арт-терапии "Говорим сердцем", встречи с педагогами-блогерами и трудничество в монастыре. В какой-то момент разговор о профессии вышел за её привычные рамки – он стал личным. Это произошло и во время духовной программы, и на экскурсии по Псково-Печерской обители, и особенно в день Крещения одного из участников. Воспитание – это прежде всего внимание к ребёнку, ответственность и готовность быть рядом», – подчеркнула руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова. «Заезд "Воспитание" мы изначально задумывали не как набор лекций, а как пространство, где можно пробовать, спорить и искать решения вместе. Педагоги учились замечать за внешним поведением ребёнка его запросы и собрали практические рекомендации по работе с разными группами детей – от активистов до тех, кому сложнее включаться в процесс. В программе появились форматы, которые редко встретишь на подобных площадках: утренний вестник с разбором новостей о воспитании, вечер арт-терапии "Говорим сердцем", встречи с педагогами-блогерами и трудничество в монастыре. В какой-то момент разговор о профессии вышел за её привычные рамки – он стал личным. Это произошло и во время духовной программы, и на экскурсии по Псково-Печерской обители, и особенно в день Крещения одного из участников. Воспитание – это прежде всего внимание к ребёнку, ответственность и готовность быть рядом», – подчеркнула руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

В работе с участниками были задействованы 12 экспертов – представители духовенства, специалисты федеральных образовательных центров, научные сотрудники, психологи и педагоги в области наставничества и современных образовательных методик.

Важной частью программы стали медийные форматы, позволяющие взглянуть на профессию педагога через язык современной аудитории. Состоялись встречи с блогерами‑миллионниками – авторами проекта «Дорогу педагогу» Василисой и Алёной Кедровыми, а также авторами проекта «Фир Эфир» Анастасией и Светланой Фирсовыми. Участники обсудили, как с помощью юмора, личных историй, коротких видео и социальных сетей формировать образ современного учителя.

Одним из эмоционально значимых событий стал вечер арт‑терапии «Говорим сердцем». Вместе с блогерами педагоги через творчество говорили о профессиональном выгорании, эмоциональной усталости, поддержке и внутренней опоре. Неформальную часть дополнили шоу‑игра «Дуэт из учительской» с участием «Фир Эфир», открытые разговоры и вечерние встречи, где педагоги делились личными историями из практики.

«Мы ехали в Псково-Печерский монастырь, чтобы увидеть известные на весь мир пещеры и древние стены, а нашли что-то гораздо более важное – внутреннюю опору. Это место не просто красивое: в нём одновременно чувствуются мощь и смирение. Когда стоишь у стен обители, которая не закрывалась даже в самые тяжёлые времена, начинаешь по-настоящему понимать, что такое стержень. Для нас главным стало не только величие соборов и куполов, а тишина, воздух и ощущение прикосновения к чему-то вечному. Будто монастырь забрал суету и подарил ясность. Псков, Печоры и люди, которые были рядом, останутся в наших сердцах навсегда», – рассказали авторы проекта «Дорогу педагогу» Василиса и Алёна Кедровы.

Отдельное внимание на заезде уделили теме значимого взрослого в жизни ребёнка. На экспертной встрече «Путь к сердцу ребёнка лежит через значимого взрослого» участники обсуждали, почему педагогическое влияние невозможно без доверия, эмоционального контакта и уважения к личности ребёнка. Эту линию продолжили практикумы о безоценочной коммуникации, диалоге поколений, мотивации без манипуляций и воспитании любви к Родине через мягкость, а не принуждение.

«Я знала о проекте "Истоки", но раньше думала, что он только для школьников и взрослые в нём не участвуют. Когда я подробнее погрузилась в программу, поняла, что здесь есть место и детям, и педагогам. На "Истоках" возникает ощущение, будто ты приезжаешь в семью, возвращаешься домой – чтобы наполниться энергией, получить новые знания, расширить кругозор и почувствовать поддержку людей, которые говорят с тобой на одном языке», – отметила участница Всероссийского проекта «Истоки.Школа» Марина Асташова.

Уникальным форматом заезда стал «Утренний вестник Истоков. Сверка компаса в духовно‑нравственном воспитании». Участники комментировали новостные вырезки и обсуждали, как события в сфере образования и воспитания отражаются на ежедневной работе педагога. В центре дискуссии оказались материалы о поэтапном введении предмета «Духовно‑нравственная культура России», а также данные опроса ценностных ориентаций молодёжи: согласно им, большинство подростков считают, что формируют свои жизненные ориентиры самостоятельно, а влияние школы и учителей оценивают как минимальное. Это побудило участников задуматься о том, как говорить с ребёнком о ценностях, избегая формализма.

«Когда мы приехали, вожатые объединили нас в команды, и за каждой был закреплён семинарист. Он провёл для нас экскурсию по Паломническому центру: показал храм, рассказал, какие в нём есть духовные элементы, как правильно подходить к иконе и что важно понимать человеку, который только знакомится с православной традицией. Для меня стало открытием, что на "Истоках" рядом с педагогами находятся студенты и семинаристы. Например, в нашей четвёртой команде есть отец Даниил, который рассказывает нам о своей культуре. Через такие живые встречи начинаешь по-другому чувствовать это место, людей рядом и саму атмосферу "Истоков"», – поделилась участница Всероссийского проекта «Истоки.Школа» Анна Новикова.

Также в программу вошли экскурсии по Свято‑Успенскому Псково‑Печерскому монастырю, духовные встречи, богослужения, Исповедь и Причастие. Особым событием стало Таинство Крещения одной из участниц заезда. Для многих молодых педагогов духовно‑просветительский блок стал возможностью не только познакомиться с православной традицией, но и по‑новому осмыслить собственную профессию как служение людям.

Завершилась программа трудничеством на территории монастыря и Печор.