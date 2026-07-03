В Псковской области ветеринарный контроль прошли 1,7 тысяч кроликов

В июне 2026 года в Псковской области должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проведён ветеринарный контроль 1696 племенных кроликов, которые перевозились из Венгрии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий государственными инспекторами ведомства было установлено, что животные здоровы, перевозятся с соблюдением условий и режима транспортировки, и прошли все лабораторные исследования, необходимые для их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС.

После завершения всех необходимых процедур ушастые животные отправились для разведения и содержания в адрес получателя из Оренбурга.