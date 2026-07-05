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Традиционная встреча на Кургане Дружбы состоялась в Себежском округе в День партизанской славы

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Одно из главных мероприятий в сфере отношений Псковской области с Республикой Беларусь, встреча на Кургане Дружбы, традиционно состоялась сегодня, 5 июля.

Фото здесь и далее: Елена Иванова / «ВКонтакте»

Главы муниципалитетов области и белорусские представители возложили цветы к памятнику героической разведчице, уроженке Себежа Марии Пынто, и почтили память павших минутой молчания.

 

Особенно трогательным и объединяющим моментом стало массовое исполнение легендарной песни военных лет «Катюша». 

 

Кроме того, в программе была предусмотрена работа интерактивных площадок островского Военно-исторического музея, Музея истории Невеля, поискового объединения «Псковский рубеж», Центра «Воин», а также партизанский лагерь реконструкторов, лазер-таг и детская игровая зона.

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