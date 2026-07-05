Фестиваль «Эх, балалайка!» прошел в новоржевской деревне Стехново

III открытый муниципальный фестиваль «Эх, балалайка!» прошел 4 июля в деревне Стехново Новоржевского муниципального округа, сообщила глава округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На праздник приехали коллективы из Бежаницкого, Пушкиногорского и Новоржевского округов.

«Этот день стал настоящим праздником души — ярким, шумным, по‑домашнему уютным и бесконечно родным. Фестиваль ещё раз доказал: народное творчество живёт, развивается и находит живой отклик в сердцах людей. Особенно ценно, что к нам приехали творческие коллективы из Бежаницкого, Пушкиногорского и Новоржевского округов — вместе мы создали единую большую семью, объединённую любовью к традициям. Каждое выступление встречалось бурными аплодисментами, а многие зрители не могли усидеть на месте — пускались в пляс, подпевали, искренне радовались каждой песне», — поделилась Любовь Трифонова.

По словам главы округа, особую планку мастерства задало выступление ансамбля «СКАЗ» им. Виталия Румянцева (г. Псков) под руководством Константина Абабкова.

«Ваше выступление — это высокий образец мастерства и преданности народному искусству. Для всех нас это был особенный, по-настоящему ценный подарок», - отметила глава.

На площадке «Слобода ремесленников» мастера декоративно‑прикладного искусства представили самобытные работы, а мастер‑классы увлекли и детей, и взрослых: гости с интересом пробовали создавать текстильных матрёшек и осваивали азы изготовления балалайки.

Кулинарные таланты раскрылись на конкурсе «Вот такие пироги!»: местные хозяюшки показали, что за простым «испечь пирог» стоит настоящее искусство. На площадке «Забавушка» царили через народные игры дети не просто веселились, а естественным образом знакомились с традициями.

Комфорт и уют гостям обеспечили партнёры фестиваля. Кафе «Съешка» угощало ароматными шашлыками, «Деревенский РАЗНОСОЛ» радовал хрустящими соленьями, а благодаря Екатерине Кутузовой над поляной витал душистый аромат чая из самовара.

«Огромная благодарность всем, кто вложил в фестиваль частичку своего сердца: артистам, мастерам, организаторам, волонтёрам. Именно ваши труд, вдохновение и неравнодушие делают такие праздники возможными. Такие события напоминают нам о главном: наша сила — в единстве, в уважении к своим корням и в умении делиться добром и творчеством. Мы обязательно будем и дальше поддерживать и развивать народные традиции, создавать пространство, где каждый сможет проявить свои таланты и почувствовать себя частью большой дружной семьи. До встречи на IV фестивале «Эх, балалайка!» — пусть он будет ещё ярче и масштабнее!» - резюмировала Любовь Трифонова.