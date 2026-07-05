Наталья Федорова: Курган Дружбы – это наша благодарная память

Делегация Псковского муниципального округа приняла участие в 67-й Международной встрече ветеранов и участников партизанского движения России, Беларуси и Латвии на Кургане Дружбы, сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В этом году принимающей стороной стала Республика Беларусь. Глава рассказала, что встреча началась хлебом-солью и братаниями. Память павших в годы Великой Отечественной войны по православной традиции почтили заупокойной литией у часовни Сергия Радонежского. К памятникам героям-партизанам, внесших большой вклад в общую Победу путем народного противостояния врагу на оккупированной территории, возложили венки и цветы.

И то, что каждый год на этой встрече нас роднит, объединяет и трогает до глубины души - коллективное исполнение легендарной песни "Катюша". Церемония открытия, официальные приветствия сторон-участниц, замечательная концертная программа и живое общение с братьями-белорусами, наша общая память о дедах и прадедах, которые изгнали общего врага с родной земли – Курган Дружбы – это наша благодарная память, содружество сегодняшнего дня и взгляд в будущее. Общность истории, перенесенные вместе испытания и завоеванные победы, мирное добрососедство – всё это мы ценим, бережем и передаем нашим детям!», - отметила Наталья Федорова.