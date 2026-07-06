Двум супружеским парам Пушкиногорского округа вручили медали «За любовь и верность»

Награждение двух супружеских пар медалями «За любовь и верность» состоялось в Пушкиногорском муниципальном округе, сообщила глава округа Оксана Филиппова в Мах.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / Мах

«Уже четвертый год подряд в преддверии самого теплого и душевного праздника - Дня семьи, любви и верности - для жителей нашего района проводится яркий семейный праздник, напоминающий нам о самых важных ценностях в жизни: любви, поддержке и заботе друг о друге. За это время десятки семей нашего района, в которых царят по-настоящему теплые супружеские отношения; многодетные семьи, в которых родители ответственно подходят к воспитанию детей; семейные пары, отмечающие юбилейные даты своих супружеских союзов, стали для нас примером настоящих семейных отношений», - сообщила Оксана Филиппова.

Она вручила медали «За любовь и верность» супружеским парам Абдулиных и Петровых, каждая из которых состоит в браке более 55 лет.

«Абдулины Александр Масгутович и Нина Алексеевна прибыли в наш район, на Родину супруги, в 90-е годы из Казахстана. Успешно трудились на благо нашего края, достойно воспитали двоих детей - дочь Татьяну и сына Романа , а сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, помогают воспитывать внуков. Петровы Геннадий Витальевич и Людмила Владимировна воспитали двух сыновей, Алексея и Виталия, у которых уже свои достойные семьи, что очень радует старших членов семьи Петровых. Вся трудовая жизнь Геннадия Витальевича и Людмилы Владимировны посвящена родному Пушкиногорью», - добавила глава округа.

Она подчеркнула, что их супружеские союзы - пример доверия, согласия и умения слышать друг друга.

«Под аплодисменты присутствующих поприветствовали молодые семьи наших земляков, в которых в период со 2 полугодия прошлого года и до дня сегодняшнего свершилось чудо - на свет появились дочки и сыночки! Вместе с заведующим Пушкиногорским филиалом больницы Аликом Халиловым вручили приветственные адреса и подарки молодым родителям с наилучшими пожеланиями крепкого здоровья и счастливого будущего их малышам!» - отметила Оксана Филиппова.

Отдельные поздравления прозвучали в адрес многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей. Начальник территориального отдела Пушкиногорского района министерства социальной защиты Псковской области Марина Федотова пожелала многодетным семьям Пименовых, Федоровых, Дмитриевых и Попенко благополучия и успехов в воспитании детей.

Начальник отдела ЗАГС Елена Николаева поздравила семейные пары, которые в этом году отмечают 50-летние годовщины своих семейных союзов.

«Хорошее настроение и чувство радости царили сегодня в зоне отдыха Борок, наполненной звонкими детскими голосами, музыкой и бурными аплодисментами, которые присутствующие дарили не только награждаемым, но и артистам, подарившим яркие вокальные, хореографические номера и свое исполнительское мастерство! С наступающим Днем семьи, любви и верности! Мира, добра, счастья и благополучия всем семьям нашего района!» - заключила глава округа.