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519 украинских беспилотников уничтожили за ночь

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Средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 519 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны России.

Изображение создано ИИ

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.

БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

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