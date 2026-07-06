Молодежь Псковской области приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Стимул мечты — это сам ты!»

Прием заявок на Всероссийскую онлайн-акцию «Стимул мечты — это сам ты!» продлится до 10 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Акция приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Ее цель — популяризация здорового образа жизни, отказ от вредных привычек и демонстрация личных достижений в спорте и творчестве как главных стимулов для развития. Принять участие могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Нужно снять видеоролик (хронометраж и формат на усмотрение автора), выложить его на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #СтимулМоейМечты2026 и #ПротивНаркотиков2026. Также ролик необходимо загрузить на Яндекс Диск, и до 10 июля подать заявку на платформе «Молодежь России». В заявке нужно прикрепить ссылки на пост «ВКонтакте» и на облачный диск. Эксперты выберут трех победителей и семь призеров — все получат ценные призы.