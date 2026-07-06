Эксперт заключил, что в России снижается число людей с алкоголизмом

Число людей с алкоголизмом в России снижается, а увеличение их числа в статистике Минздрава РФ связано с тем, что теперь учитываются не только первые в жизни алкогольные психозы, а все случаи, зарегистрированные в отчетном году. Об этом сообщила главный научный сотрудник ННЦ наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Владимира Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

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Ранее СМИ со ссылкой на данные Минздрава сообщали, что впервые за последние пять лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость».

«В 2025 году пересмотрена форма учета: ранее в отчетности учитывались только случаи алкогольных психозов, установленные впервые в жизни пациента, а сейчас учитываются все случаи, которые были зарегистрированы в отчетном году, даже если алкогольные психозы случались в предшествующие годы. То есть увеличения количества человек в отчетности связано с изменением методики подсчета, когда в статистику попали пациенты, которые раньше учитывались по другой форме. В России снижается заболеваемость по пагубному употреблению алкоголя, по алкогольной зависимости и по общей заболеваемости алкогольными психозами», — сказала Татьяна Клименко.

Эксперт добавила, что в России государственная наркологическая служба представлена во всех регионах страны: это наркологические диспансеры и больницы, стационарные отделения, реабилитационные подразделения и кабинеты психиатров-наркологов. Такая сеть обеспечивает гражданам доступ к медицинской помощи в рамках программы госгарантий, пишет ТАСС.