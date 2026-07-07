Трудиться через 5—10 минут после прихода на рабочие места начинают 37% псковичей — опрос

Работать через 5—10 минут после прихода на рабочие места начинают 37% псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob. В опросе, который проходил с 10 по 30 июня, приняли участие представители экономически активного населения, работающих на территории работодателя.

37% псковичей начинает непосредственно работать через 5—10 минут после прихода на рабочие места. Еще 25% опрошенных приступают к своим обязанностям меньше чем за пять минут, что можно считать практически мгновенным включением. Значительная часть сотрудников позволяет себе более длительную подготовку: 22% респондентов требуется от 10 до 30 минут, 5% — от получаса до часа, а 2% признались, что до начала работы у них проходит более часа. Среднее время составляет 14 минут — тут не об опозданиях и потерях рабочего времени (хотя есть и те, кто этим грешит), а о том, сколько нужно на раскачку перед работой.

Чем старше респонденты, тем быстрее они приступают к обязанностям. У молодежи до 35 лет среднее время составляет 15 минут, у горожан 35+ чуть меньше —13 минут.

Самыми быстрыми оказались горожане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — их среднее время составляет всего 12 минут, а 32% начинают работать практически сразу.

Среди представителей распространенных профессиональных групп быстрее всех «включаются» операторы кол-центров — их среднее время составляет всего девять минут. 10 минут требуется менеджерам по логистике и экономистам, 11 минут — маркетологам, снабженцам и офис-менеджерам. Продавцам и учителям нужно 17 минут, медсестрам — 20 минут. Пиарщики раскачиваются в среднем за 22 минуты.