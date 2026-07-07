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Итоги федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области подведут в пресс-центре ПЛН 

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Итоги федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области станут темой очередной пресс-конференции в Объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM». 

Мероприятие, состоявшееся 26 июня, охватило Псков и большинство муниципальных районов. О том, как оно прошло, расскажет врио директора Областного центра занятости населения Наталья Мозговая. 

Сколько работодателей и соискателей участвовало в федеральном этапе ярмарки? Сколько вакансий было представлено и сколько участников получили предложения о работе? Какие отрасли на ярмарке показали наибольшую активность в найме и какие профессии в целом сейчас наиболее востребованы на рынке труда Псковской области? 

Об этом и не только - в 15.00. Как обычно, на RuTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.
 

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