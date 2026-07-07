Два блогера из Псковской области вошли в федеральную команду «Министерства контента»

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвел итоги заявочной кампании образовательного трека «Министерство контента» – первой в России программы, объединяющей авторов контента и федеральные органы власти для создания социально значимых медиапроектов. На участие в программе поступили заявки от авторов из 89 регионов России и разных стран мира. По итогам конкурсного отбора 550 сильнейших участников получили право пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования в Мастерской управления «Сенеж». Среди них – два жителя Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы проекта.

Фото: Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

«Министерство контента» – образовательный трек проекта «ТопБЛОГ», который открывает для авторов возможность не только совершенствовать профессиональные медиакомпетенции, но и работать над реальными коммуникационными задачами федеральных ведомств. Программа объединяет государство и лидеров мнений, создавая новую модель взаимодействия, в которой качественный контент становится инструментом доверия, просвещения и общественного развития.

«Второй сезон «Министерства контента» подтвердил: сегодня в России сформировалось большое сообщество авторов, которые хотят не просто создавать популярный контент, а говорить с обществом о действительно важных темах. Более 12 тысяч заявок из всех регионов России и зарубежных стран, конкурс более 22 человек на место – это показатель огромного интереса к программе и высокого доверия к проекту "ТопБЛОГ". Теперь 550 сильнейших участников начнут обучение в Мастерской управления "Сенеж", где будут осваивать современные инструменты государственных коммуникаций, работать с ведущими экспертами страны и готовиться к созданию медиапроектов совместно с шестью федеральными министерствами России. Мы уверены, что именно такие авторы формируют новую культуру общественного диалога и становятся голосами, которым доверяют», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В рамках заявочной кампании участники выбирали одно из шести профильных направлений, реализуемых совместно с Минздравом России, Минпромторгом России, Минпросвещения России, Минспорта России, Минсельхозом России и Минэкономразвития России. Именно команды этих федеральных ведомств в ближайшие месяцы будут сопровождать участников программы, совместно с ними разрабатывать отраслевые медиапроекты и формировать новый стандарт взаимодействия государства с авторами социально значимого контента.

Самым популярным направлением у блогеров стало «Просвещение», получившее более 51% заявок, 17,6% авторов решили попробовать свои силы в треке «Международный туризм», 11,1% и 8,3% заявок было отдано направлениям «Здоровье» и «Промышленность» и оставшиеся почти 12% участников выбрали направления «Спорт» и «Агротехнологии».

От Псковской области заявки на участие во втором сезоне программы «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подали 34 жителя, из которых два автора вошли в число сильнейших.

Дарья Алексеева ­– медиаспециалист проекта «Навигаторы детства» из Пскова, которая уверена, что спорт становится ближе, когда о нем рассказывают искренне и через реальные человеческие истории. Начав путь в медиа в 2024 году, она быстро превратила увлечение видеосъемкой в профессию, а сегодня создает социальные ролики, репортажи и медиапроекты, посвященные массовому спорту и здоровому образу жизни. Ее работы неоднократно попадали в шорт-листы творческих конкурсов, а контент о спортивных мероприятиях и инициативах собирает тысячи просмотров. Главной целью Дарья считает популяризацию доступного спорта среди молодежи и планирует развивать проекты, которые помогут сделать информацию о спортивных возможностях понятной, современной и по-настоящему востребованной.

«Спорт становится частью жизни тогда, когда о нем говорят не языком отчетов, а языком эмоций и личных историй. Я хочу создавать контент, который вдохновляет сделать первый шаг – выйти на пробежку, прийти в спортивную секцию или просто поверить, что активный образ жизни доступен каждому», – говорит Дарья.

Ксения Беленко из Пскова развивает блог «Сад долгой воли», в котором честно и без романтизации рассказывает о современном фермерстве, садоводстве и жизни на земле. Ее медиапроект вырос из личного опыта создания собственного сада и постепенно превратился в пространство, где практические советы соседствуют с размышлениями о труде, традициях и связи человека с природой. Ксения создает репортажи о малых фермерских хозяйствах, рассказывает о восстановлении традиционных ремесел, локальных продуктах и реальной экономике сельской жизни, стремясь показать, что сельское хозяйство – это не только производство, но и важная часть культурного наследия страны. В проекте «ТопБЛОГ» она планирует масштабировать просветительский контент, который поможет повысить интерес к аграрной отрасли и современному фермерству.

«Мне хочется вернуть уважение к труду на земле и показать сельскую жизнь такой, какая она есть – без глянца, но с большим смыслом. Если после моего контента человек иначе посмотрит на фермеров, задумается, откуда берутся продукты, или захочет больше узнать о жизни российских хозяйств, значит, этот разговор был не напрасным», – отмечает Ксения.

В комплексном конкурсном отборе авторы прошли оценку портфолио, профессионального и медиаопыта, мотивации к созданию общественно значимого контента, а также тестирование на уровень критического мышления. Следующим этапом для блогеров станет обучение по программе дополнительного профессионального образования «Государственный контент как инструмент стратегического влияния» на базе Мастерской управления «Сенеж», которую также будут проходить сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти. В течение месяца авторы вместе с ведущими экспертами страны будут изучать современные подходы к созданию общественно значимого контента, осваивать инструменты стратегических коммуникаций, работать с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, учиться анализировать аудиторию, выстраивать доверительный диалог с обществом и создавать медиапроекты, способные оказывать реальное влияние на развитие ключевых отраслей страны.

После участников ждет еще один конкурсный этап. Из 550 авторов будут определены 180 сильнейших блогеров – по 30 человек в каждом из шести тематических направлений. Они продолжат работу совместно с профильными федеральными министерствами, разрабатывая медиапроекты, направленные на решение государственных коммуникационных задач.

Финалом трека станет защита разработанных проектов перед экспертами и представителями федеральных ведомств. Лучшие участники получат возможность продолжить сотрудничество с государственными структурами, реализовать собственные инициативы и войти в сообщество авторов, формирующих современную культуру общественных коммуникаций в России.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Уже шестой год он помогает находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. В настоящее время открыт прием заявок на образовательный трек «Медиакампус», который научит ключевым навыкам работы в соцсетях. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте проекта.