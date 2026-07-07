С начала года в Пскове были созданы дежурные группы в 13 детских садах

Дежурные группы в 13 детских садах и 500 мест для детей до трех лет создали в Пскове с начала года, сообщил заместитель главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Система образования настолько живой, постоянно меняющийся, постоянно развивающийся организм, что отдельные вещи не поддаются какому-то цифровому подсчету. Это больше про ощущения, отношение людей к своим образовательным учреждениям. Если говорить о 2026 годе, то в первую очередь я бы отметил систему дошкольного образования, потому что 2026 объявлялся годом работников дошкольного образования. А у нас на территории города Пскова, всем известно, что уже несколько лет отсутствует очередь в дошкольные образовательные учреждения. Это действительно победа», — комментирует Геннадий Иойлев.

Также в Пскове с начала 2026 года по заявкам родителей были созданы дежурные группы в 13 детских садах. «Все мы знаем, что родители работают в режиме 24/7, не всегда есть возможность вовремя забирать детей, поэтому мы и создаем дежурные группы. Востребованность этих групп растет постоянно», — отметил заместитель главы администрации города.

Помимо этого с начла года в 26 садах были открыли 500 мест для детей в возрасте до трех лет. «Потребность у родителей возникает отдать ребенка в детский сад раньше, чаще всего это связано с профессиональной деятельностью родителя. Поэтому создаются группы для детей от 1,5 лет. То есть полдня ребенок находится в детском саду. Это тоже достижение, я считаю», — резюмирует Геннадий Иойлев.