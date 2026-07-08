На огневом рубеже псковского УМВД определились победители

На базе управления МВД России по Псковской области состоялись традиционные соревнования по летнему служебному двоеборью среди сотрудников аппарата ведомтсва и территориальных органов МВД на районном уровне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД.

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На учебном стрельбище вблизи деревни Ваулино собрались 70 участников, представляющих 17 команд. Им предстояло продемонстрировать свое мастерство в обращении с боевым ручным стрелковым оружием, а также выносливость на беговой дистанции. Женщинам необходимо было преодолеть дистанцию в один километр, для мужчин, вне зависимости от возрастной категории, дистанция составляла три километра.

В честной и упорной борьбе победитель распределились следующим образом:

Победителем в командном зачёете стала сборная МО МВД России «Печорский»;

Второе место заняла сборная команда «УРЛС-ЦПП»;

Третье место завоевали представители МО МВД России «Невельский».

«Поздравляем победителей и всех участников состязаний!» - поздравили в ведомстве.