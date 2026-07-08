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Эпидемиолог рассказал, безопасно ли пить воду из колодцев и скважин

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Воду из колодцев и скважин нельзя считать безопасной и чистой, ее качество может меняться в зависимости от сезона, поэтому крайне важно проверять такую воду не реже одного раза в год, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

«Колодезная и скважинная вода - это не гарантированно чистая "живая" вода, а источник повышенной опасности. Ее состав непредсказуем, а риски заражения инфекциями или хронического отравления химическими элементами реальны», - сказал Мурад Шахмарданов.

По словам эпидемиолога, качество колодезной воды может меняться в зависимости от сезона, паводков и даже от того, что происходит на соседнем участке.

В беседе с РИА Новости он отметил, что питьевая вода из колодцев и скважин должна отвечать санитарным нормам и требованиям безопасности, в ней должны отсутствовать инфекционные микроорганизмы и опасные химические вещества.

«Хорошую воду из колодца можно отличить по следующим признакам: прозрачность, отсутствие запаха и привкуса, нейтральная кислотность и жесткость не выше 7–10 мг-экв/л. Вода не должна содержать радионуклиды выше допустимых уровней. Должно быть полное отсутствие болезнетворных бактерий, вирусов и патогенных микроорганизмов», - заключил Мурад Шахмарданов.
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