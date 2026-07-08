Эпидемиолог рассказал, безопасно ли пить воду из колодцев и скважин

Воду из колодцев и скважин нельзя считать безопасной и чистой, ее качество может меняться в зависимости от сезона, поэтому крайне важно проверять такую воду не реже одного раза в год, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
По словам эпидемиолога, качество колодезной воды может меняться в зависимости от сезона, паводков и даже от того, что происходит на соседнем участке.
В беседе с РИА Новости он отметил, что питьевая вода из колодцев и скважин должна отвечать санитарным нормам и требованиям безопасности, в ней должны отсутствовать инфекционные микроорганизмы и опасные химические вещества.