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В РФ разработали ИИ-модель для предсказания вспышек эпидемий

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В московском вузе разработали модель искусственного интеллекта, способную заранее выявлять риски распространения инфекционных заболеваний. Автор проекта — студент факультета кибербезопасности и информационной безопасности МТУСИ Жоаким Тимотео, который приехал в Россию из Анголы для работы над технологиями дистанционного развития здравоохранения.

Изображение сгенерировано нейросетью

Изначально система создавалась для прогнозирования вспышек малярии в Анголе. В ходе разработки студент выяснил, что созданная архитектура может использоваться шире — при наличии необходимых данных ее можно адаптировать для анализа различных инфекций в разных регионах. Модель представляет собой гибридную систему, объединяющую методы машинного обучения, анализ временных рядов, климатические показатели и эпидемиологические данные. Такой подход позволяет учитывать сразу несколько факторов, влияющих на распространение заболеваний.

«Главная особенность модели заключается в объединении нескольких аналитических подходов. Такое сочетание позволяет выявлять сложные закономерности, которые традиционные модели зачастую не способны обнаружить. При этом наша цель — не просто прогнозировать количество случаев заболевания, а предоставить органам здравоохранения инструмент поддержки принятия решений, позволяющий заранее выявлять риск вспышек, оптимизировать распределение ресурсов и повышать эффективность профилактических мероприятий», — рассказал Жоаким Тимотео.

При обучении системы использовались данные о распространении малярии в Анголе за 25 лет — с 2000 по 2025 год. В результате модель научилась прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации на срок до шести–восьми недель вперед. По словам разработчика, после дополнительной настройки технология может применяться для других инфекций, включая заболевания, находящиеся под наблюдением ВОЗ, пишут «Известия».

«При наличии качественных данных ее можно адаптировать для прогнозирования других инфекционных заболеваний, включая коронавирусные инфекции, хантавирусы, лихорадку денге, холеру и другие», — отметил Жоаким Тимотео.
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