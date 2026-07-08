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В ПОКБ прошла практическая учеба для медперсонала по безопасности переливания крови

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Специалисты Станции переливания крови провели 8 июля практическую учебу для медперсонала Псковской областной клинической больницы (ПОКБ) по безопасности переливания, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

В большом конференц-зале ПОКБ состоялось мероприятие «Обучение правилам клинического исследования компонентов крови в отделениях. Практическая отработка определения группы крови». Перед персоналом выступили главный врач станции Любовь Малыхина и заведующая отделом лабораторной диагностики Нина Канчикова. Спикеры разобрали правила определения группы крови непосредственно в отделениях, алгоритмы проведения проб на совместимость, стандарты безопасности при переливании компонентов крови и документальное оформление каждой трансфузии.

Особое внимание медики уделили редким клиническим случаям — ситуациям, которые встречаются нечасто, но о которых каждый сотрудник обязан помнить. Именно такие знания помогают избежать ошибок в нестандартных условиях. 

«Мы благодарим коллег со Станции переливания крови за профессионализм, интересные примеры и живой, практико-ориентированный подход к обучению!» - добавили в ПОКБ.
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