Вакцины от аллергии на кошек и собак разрабатывают в России

Сеченовский университет разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак, сообщила сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.
Всемирный день борьбы с аллергией отмечается 8 июля.
Она уточнила, что специалисты лаборатории также создали тест-систему «Аллергочип РФ». В рамках проекта вуз первым в стране сделал профилирование пациентов в разных регионах России — создал тест, с помощью которого можно определить повышенную индивидуальную чувствительность к более чем 120 аллергенам, пишет «РИА Новости».