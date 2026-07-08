Вакцины от аллергии на кошек и собак разрабатывают в России

Сеченовский университет разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак, сообщила сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

Всемирный день борьбы с аллергией отмечается 8 июля.

«Лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета активно занимается разработкой подобных препаратов — ожидает клинических исследований вакцина от аллергии на кошек, в активной разработке - вакцина от аллергии на собак», — сказала Ксения Рябова.

Она уточнила, что специалисты лаборатории также создали тест-систему «Аллергочип РФ». В рамках проекта вуз первым в стране сделал профилирование пациентов в разных регионах России — создал тест, с помощью которого можно определить повышенную индивидуальную чувствительность к более чем 120 аллергенам, пишет «РИА Новости».