 
Общество

Вакцины от аллергии на кошек и собак разрабатывают в России

0

Сеченовский университет разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак, сообщила сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

Всемирный день борьбы с аллергией отмечается 8 июля.

«Лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета активно занимается разработкой подобных препаратов — ожидает клинических исследований вакцина от аллергии на кошек, в активной разработке - вакцина от аллергии на собак», — сказала Ксения Рябова.

Она уточнила, что специалисты лаборатории также создали тест-систему «Аллергочип РФ». В рамках проекта вуз первым в стране сделал профилирование пациентов в разных регионах России — создал тест, с помощью которого можно определить повышенную индивидуальную чувствительность к более чем 120 аллергенам, пишет «РИА Новости».

«Благодаря профилированию, мы сможем изготавливать аллергочипы с меньшим, чем 120, количеством аллергенов, например, с двадцатью. Это удешевит продукт — сделает его доступным в любом уголке нашей страны», — заключила Ксения Рябова.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026