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Псковские курсанты оказали правовую помощь осужденным, состоящим на учете УИИ

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Представители юридической клиники Псковского филиала Университета ФСИН России оказали правовую помощь осужденным, состоящим на учете уголовно-исполнительной инспекции, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе. 

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В рамках недели правовой помощи сотрудники и курсанты филиала провели выездное консультирование граждан, состоящих на учете УИИ, в том числе являющихся участниками специальной военной операции и членами их семей.

Участникам встречи были даны разъяснения по порядку обращения в суд, взаимодействию с государственными органами, а также по иным актуальным правовым вопросам.

В рамках выездного приема была организована краткая просветительская лекция, в рамках которой особое внимание уделено положениям Федерального закона «О пробации в Российской Федерации», правам и обязанностям лиц, находящихся под пробацией, а также механизмам реализации и защиты их прав.

«Проведение подобных мероприятий способствует формированию правового сознания и культуры, социальной адаптации граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и укреплению взаимодействия филиала с учреждениями уголовно-исполнительной системы региона», - отметила руководитель юридической клиники филиала Наталья Абрамова.

 

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