Псковские курсанты оказали правовую помощь осужденным, состоящим на учете УИИ

Представители юридической клиники Псковского филиала Университета ФСИН России оказали правовую помощь осужденным, состоящим на учете уголовно-исполнительной инспекции, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

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В рамках недели правовой помощи сотрудники и курсанты филиала провели выездное консультирование граждан, состоящих на учете УИИ, в том числе являющихся участниками специальной военной операции и членами их семей.

Участникам встречи были даны разъяснения по порядку обращения в суд, взаимодействию с государственными органами, а также по иным актуальным правовым вопросам.

В рамках выездного приема была организована краткая просветительская лекция, в рамках которой особое внимание уделено положениям Федерального закона «О пробации в Российской Федерации», правам и обязанностям лиц, находящихся под пробацией, а также механизмам реализации и защиты их прав.