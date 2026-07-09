Присоединится к волонтерам на День города предлагают жителям Пскова

Жителей Пскова приглашают присоединиться к волонтерскому корпусу Дня города, который будут отмечать 26 июля в Финском парке, сообщили Псковской Ленте Новостей в Городском культурном центре.

Изображение: Городской культурный центр

«Волонтеры станут частью команды, обеспечивающей проведение одного из главных городских праздников. Участники смогут получить новый опыт, познакомиться с единомышленниками, увидеть организацию масштабного мероприятия изнутри и внести свой вклад в создание праздничной атмосферы», - рассказали в Городском культурном центре.

Добровольцам предлагается выбрать одно из нескольких направлений деятельности: помощь в организации площадок, координация гостей, работа за кулисами, фото- и видеосъемка (при наличии собственного оборудования), проведение активностей, помощь в монтаже и другие задачи. Организаторы отмечают, что каждому участнику подберут наиболее подходящее направление.

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму. Волонтеров ждут 26 июля в Финском парке. Заявку можно подать по ссылке.