«Парад детских колясок» и конкурс для малышей организуют в Пскове 26 июля

В рамках празднования Дня города Пскова 26 июля в Финском парке состоятся сразу два семейных конкурса — «Парад детских колясок» и «Топ-топ, топает малыш», сообщили Псковской Ленте Новостей в Городском культурном центре.

Афиша: Городской культурный центр

«Парад детских колясок» объединит семьи с детьми до четырех лет. Участникам предстоит превратить обычные детские коляски в яркие тематические композиции и представить их жюри. Конкурс пройдет в номинациях «Самая обаятельная и привлекательная», «Техно-коляска», «Я из Пскова», «Живой мир», «Сказочный экипаж», «Хранитель традиций» и «Коляска оригинального жанра». При оценке будут учитываться оригинальность идеи, оформление коляски, целостность образа, презентация команды и активность группы поддержки.

Подать заявку на участие в «Параде детских колясок» можно до 21 июля по ссылке. Подробные условия участия размещены в положении о конкурсе.

Еще одним ярким событием праздника станет семейный конкурс «Топ-топ, топает малыш», который начнется в 12:30. К участию приглашаются дети до трех лет. Самые маленькие участники в возрасте от 6 до 11 месяцев будут преодолевать дистанцию ползком, дети от 1 до 2 лет пройдут шестиметровую дорожку, а участники от 2 до 3 лет выполнят задание с мячом.

Организаторы рекомендуют семьям заранее придумать название команды и девиз, а также взять с собой любимую игрушку малыша. Все участники получат дипломы, а победителей ждут памятные подарки.

Заявки на участие в конкурсе «Топ-топ, топает малыш» принимаются до 21 июля по ссылке. Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.